Vladimir Putin Siap Perluas Kerja Sama Militer Rusia dengan Indonesia

Ringkasan Berita: Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hubungan militer-teknis dengan Indonesia terjalin baik dan andal. Hubungan antar-departemen militer disebut berkembang pada tingkat profesional.

Putin menyebut para ahli militer Indonesia terus belajar di universitas di Rusia , termasuk universitas militer. Ia menyatakan kesiapan untuk memperluas kerja sama tersebut.

Selain militer, kerja sama di bidang kemanusiaan dan pariwisata juga meningkat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa hubungan kerjasama militer antara negaranya dengan Indonesia terjalin dengan baik.

Hal itu disampaikan Putin saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Rabu, (10/12/2025).

"Secara tradisional, kami memiliki hubungan yang sangat andal di bidang kerja sama militer-teknis. Indonesia adalah mitra tradisional kami di bidang ini. Hubungan antara departemen militer, secara langsung antara departemen militer, sedang berkembang dan berada pada tingkat kerja sama profesional yang baik," katanya.

Menurut Putin, para ahli militer dari Indonesia terus belajar di Universitas yang ada di Rusia. Putin mengaku siap untuk memperluas kerjasama tersebut.

"Spesialis Indonesia terus dilatih di universitas-universitas kami, termasuk universitas militer, dan kami siap untuk memperluas kerja sama ini," tuturnya.

Selain di bidang militer, hubungan Kerjasama di bidang kemanusiaan dan pariwisata juga meningkat. Jumlah wisatawan Indonesia yang datang ke Rusia meningkat, begitupun sebaliknya.

"Jumlah wisatawan meningkat, baik dari kedua belah pihak. Hal ini difasilitasi oleh penerbangan langsung dan keuntungan visa," pungkasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Kirim ahli nuklir

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kesiapannya mengirim ahli nuklir untuk mendukung Indonesia mengembangkan energi atom.

Janji itu disampaikan Putin dalam pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Moskow, Rabu (10/12/2025).

Dalam pernyataan yang dikutip media lokal TASS, Putin menegaskan bahwa Rusia melihat prospek besar untuk menjalin kerja sama jangka panjang di sektor energi, khususnya pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Ia menyebut Rusia siap membantu penuh jika Indonesia memutuskan melibatkan para spesialis nuklir dari Moskow.

“Kami memiliki prospek yang sangat baik di bidang energi, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya tahu rencana seperti itu ada di negara Anda, dan jika Anda menganggap memungkinkan melibatkan spesialis kami, kami selalu siap membantu,” kata Putin dalam pertemuan tersebut.

Tawaran ini, menunjukkan keseriusan Rusia dalam menjalin kerja sama jangka panjang yang melibatkan transfer teknologi, pembangunan infrastruktur nuklir, serta pelatihan sumber daya manusia asal Indonesia.