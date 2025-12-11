Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Rusia Vs Ukraina

Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.387: Tanker Dashan Diserang Drone Ukraina di Laut Hitam

Drone Ukraina menghantam tanker Dashan, bagian dari “armada bayangan” Rusia, dalam serangan ketiga dalam dua pekan.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Suci BangunDS
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.387: Tanker Dashan Diserang Drone Ukraina di Laut Hitam
Tangkap layar YouTube Ukrinform
KONFLIK RUSIA VS UKRAINA - Drone Ukraina menghantam tanker Dashan, bagian dari “armada bayangan” Rusia, dalam serangan ketiga dalam dua pekan. Berikut rangkuman perkembangan terbaru perang Rusia–Ukraina pada hari ke-1.387 pada Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Perang Rusia–Ukraina memasuki hari ke-1.387 dengan eskalasi baru.
  • Drone Ukraina menghantam tanker Dashan, bagian dari “armada bayangan” Rusia, dalam serangan ketiga dalam dua pekan.
  • AS ditekan soal perundingan damai, sementara Kyiv mengirim proposal baru.

 

TRIBUNNEWS.COM - Perang Rusia–Ukraina telah memasuki hari ke-1.387 pada Kamis (11/12/2025).

Konflik panjang ini berawal dari ketegangan yang tersisa setelah bubarnya Uni Soviet pada 1991.

Sejak Ukraina menyatakan kemerdekaannya, hubungan dengan Moskow tidak pernah sepenuhnya stabil, diselimuti perebutan pengaruh dan saling curiga di ranah politik maupun keamanan.

Puncak friksi muncul pada 2014, ketika Revolusi Euromaidan menggulingkan pemerintah Ukraina yang dianggap dekat dengan Rusia.

Tak lama kemudian, Rusia menganeksasi Krimea dan memberi dukungan kepada kelompok separatis di kawasan Donbas.

Ketegangan tersebut, berubah menjadi perang besar pada Februari 2022, saat Rusia melancarkan invasi penuh ke wilayah Ukraina.

Hingga kini, pertempuran masih berlangsung tanpa kejelasan kapan akan berakhir.

Drone laut Ukraina menyerang dan melumpuhkan tanker Dashan, bagian dari “armada bayangan” Rusia yang terkena sanksi, saat kapal itu melintas di Laut Hitam menuju Novorossiysk.

Serangan ini menjadi yang ketiga dalam dua pekan terakhir terhadap kapal pengangkut minyak yang membantu Moskow mengekspor minyak untuk mendanai perang.

Konflik yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan perebutan wilayah kini berkembang menjadi pertarungan kepentingan geopolitik, persaingan narasi kekuatan global, serta taruhan masa depan tatanan keamanan internasional.

Sejumlah analis menilai akar permasalahan sangat rumit, sehingga jalan menuju perdamaian masih tampak jauh dan penuh rintangan.

Baca juga: Setelah Trump Sindir Zelenskyy, Ukraina Mau Gelar Pemilu 2-3 Bulan Lagi

Berikut rangkuman perkembangan terbaru perang Rusia–Ukraina pada hari ke-1.387 pada Kamis (11/12/2025):

1. Drone Ukraina Hantam Tanker Rusia di Laut Hitam

Drone laut Ukraina pada Rabu (10/12/2025) menyerang dan melumpuhkan sebuah kapal tanker yang terlibat dalam perdagangan minyak Rusia.

Kapal itu, diserang saat melintas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Ukraina di Laut Hitam ketika menuju pelabuhan Novorossiysk di Rusia.

Halaman 1/4
1234
Tags:
Konflik Rusia Vs Ukraina
Rusia
Ukraina
Laut Hitam
Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.387
Meaningful
Uni Soviet
Volodymyr Zelensky
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
