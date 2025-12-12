Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Iran Vs Israel

Gudang Rudal Iran Pulih Cepat Pasca-Perang 12 Hari, Israel dan Amerika Salah Perhitungan?

Enam bulan setelah perang 12 hari dengan Israel, Iran dilaporkan kembali melanjutkan produksi besar-besaran rudal balistik. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Malvyandie Haryadi
zoom-in Gudang Rudal Iran Pulih Cepat Pasca-Perang 12 Hari, Israel dan Amerika Salah Perhitungan?
khaberni/tangkap layar
RUDAL IRAN - Rudal Khaybar milik Iran. Enam bulan setelah perang 12 hari dengan Israel, Iran dilaporkan kembali melanjutkan produksi besar-besaran rudal balistik.  

Ringkasan Berita:
  • Enam bulan setelah perang 12 hari dengan Israel, Iran kembali melanjutkan produksi besar-besaran rudal balistik.
  • Laporan ini muncul dalam pengarahan tertutup di Knesset, dilansir media Israel Ynet.
  • Pejabat senior IDF menyebut kapasitas produksi rudal Iran yang sempat lumpuh akibat serangan udara Juni lalu kini pulih cepat dan tetap jadi prioritas strategis Teheran.
  • Perkembangan ini di luar perkiraan Tel Aviv dan Washington yang mengira serangan Juni telah menghancurkan fasilitas senjata Iran.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Enam bulan setelah perang 12 hari dengan Israel, Iran dilaporkan kembali melanjutkan produksi besar-besaran rudal balistik. 

Informasi ini muncul dalam pengarahan tertutup di Knesset (parlemen Israel), sebagaimana dilaporkan media Israel Ynet, baru-baru ini.

Seorang pejabat senior IDF menyampaikan bahwa kapasitas manufaktur rudal Iran yang sempat lumpuh akibat serangan udara Juni lalu kini “pulih dengan cepat” dan tetap menjadi prioritas strategis utama bagi perencana militer Teheran.

Hal ini di luar perkiraan para pengambil keputusan di Tel Aviv dan Washington, yang mengira serangan mereka pada Juni lalu telah sukses menghancurkan gudang dan pabrik senjata Iran.

Peringatan tentang peningkatan kapasitas rudal Iran ersebut muncul di tengah intensifikasi uji coba rudal dan drone dalam latihan militer skala besar di Teluk Persia dan Laut Oman. 

Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, bahkan menyebut rudal baru yang diuji memiliki jangkauan lebih panjang dari 1.375 kilometer—panjang Teluk Persia—meski tanpa menyebut angka pasti. Rudal itu diklaim dapat diarahkan setelah peluncuran dan memiliki presisi tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

Tangsiri mengatakan senjata tersebut, yang dibangun di dalam negeri oleh Angkatan Laut IRGC, dapat dipandu setelah diluncurkan dan menunjukkan akurasi yang sangat tinggi.

Media pemerintah mengatakan latihan tersebut juga melibatkan tembakan rudal balistik dan rudal jelajah, operasi drone, dan manuver pertahanan udara di sekitar Selat Hormuz dan pulau-pulau selatan Iran.

Rudal Iran memiliki jangkauan yang dinyatakan hingga 2.000 kilometer, yang menurut para pejabat cukup untuk pencegahan dan mencakup Israel

Amerika Serikat dan sekutunya telah mendesak Teheran untuk membatasi pengembangan rudal hingga di bawah 500 kilometer — sebuah tuntutan yang tidak masuk akal - bagi negara yang berada di bawah ancaman AS dan sekutunya.

Iran vs Israel

Ketegangan antara Iran dan Israel memasuki babak baru pasca-Perang 12 Hari pada Juni 2025. Iran mengklaim kekuatan rudalnya saat ini jauh melampaui kemampuan yang dimiliki selama konflik tersebut. 

Klaim ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat mengenai potensi pecahnya konflik baru, terutama terkait program nuklir Teheran.

Meskipun akurasi klaim peningkatan jumlah rudal ini diragukan, para pengamat yang mengikuti program rudal Iran menilai bahwa Teheran memang telah meningkatkan produksi secara signifikan. 

Tujuannya jelas: membangun persenjataan yang siap melancarkan serangan massal yang dapat melumpuhkan sistem pertahanan rudal Israel yang sempat terkuras selama perang.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
rudal
Iran
Israel
Amerika
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Konflik Iran Vs Israel

Trump Buka Kartu AS, Ngaku Bertanggung Jawab atas Serangan Israel ke Iran

Trump Buka Kartu AS, Ngaku Bertanggung Jawab atas Serangan Israel ke Iran

Iran Bersumpah Tak Akan Setop Produksi Uranium Meski Dikepung Barat, Sinyal Perang Timteng Berkobar?

Iran Bersumpah Tak Akan Setop Produksi Uranium Meski Dikepung Barat, Sinyal Perang Timteng Berkobar?

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas