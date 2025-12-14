5 Populer Internasional: Kecelakaan Pesawat Pribadi dari Indonesia di Jepang - Banjir di Washington

Ringkasan Berita: Kompilasi berita populer Tribunnews di kanal internasional dalam satu hari terakhir, di antaranya kecelakaan pesawat pribadi di Bandara New Chitose di Sapporo, Jepang

Sementara itu, negara bagian Washington AS dilanda banjir besar

Banjir juga menerjang wilayah Gaza dan membuat warga yang mengungsi kesulitan



TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer internasional dimulai dari kecelakaan pesawat jet pribadi asal Indonesia di Hokkaido, Jepang.

Sementara itu, Washington Amerika Serikat dilanda banjir parah, memaksa warga mengungsi.

Selengkapnya, berikut 5 berita internasional terpopuler dalam 24 jam terakhir.

1. Pesawat Jet Pribadi dari Indonesia Kecelakaan di Bandara Sapporo Hokkaido Jepang

Jet pribadi dari Indonesia di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido kecelakaan kemarin malam (12/12/2025) jam 18.30 waktu Jepang.

Pesawat menyimpang dari landasan pacu dan berhenti sambil mengeluarkan asap.

Sebanyak 9 penumpang dan kru tidak terluka, tidak ada kerusakan pada pesawat yang dikonfirmasi. Landasan pacu B ditutup.

Rekomendasi Untuk Anda

"Sekitar pukul 18:30 pada 12 Desember di Bandara New Chitose di Hokkaido, sebuah pesawat kecil memasuki landasan pacu dan berhenti di bagian salju, menyimpang berada di sebelah landasan pacu kemarin malam," ungkap sumber Tribunnews.com Sabtu (13/12/2025).

Jet pribadi berhenti di ujung landasan pacu B, dan berakibat landasan pacu B ditutup sekitar pukul 18:30.

Sejumlah truk pemadam kebakaran segera dikirimk ke sekitar pesawat.

Pesawat itu tampaknya merupakan jet pribadi maskapai Singapura yang berangkat dari Indonesia, dan menurut pemadam kebakaran, ada 6 penumpang WNI dan 3 awak kapal di dalamnya, tetapi tidak ada yang terluka.

Selain itu, tidak ada kerusakan seperti kebocoran bahan bakar yang dikonfirmasi pada pesawat.

Baca juga: 10 Stasiun Kereta Api Tersibuk di Dunia: Dipimpin Stasiun Shinjuku, Terbanyak Berasal dari Jepang

Bandara Chitose Baru saat ini memiliki 92 penerbangan yang dibatalkan karena dampak salju pada tanggal 12 Desember 2025.

Saat ini, sejumlah besar truk pemadam kebakaran dikirim, dan Bandara Hokkaido serta fasilitas lainnya sedang memeriksa situasi di tempat kejadian.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Washington AS Diterjang Banjir Dahsyat, Ratusan Rumah Terendam, Ribuan Warga Dievakuasi

Negara bagian Washington, Amerika Serikat (AS), tengah dilanda banjir hebat.