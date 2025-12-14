Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Berita Populer Hari Ini

5 Populer Internasional: Kecelakaan Pesawat Pribadi dari Indonesia di Jepang - Banjir di Washington

Kompilasi berita populer Tribunnews di kanal internasional dalam satu hari terakhir, di antaranya kecelakaan pesawat pribadi di Jepang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in 5 Populer Internasional: Kecelakaan Pesawat Pribadi dari Indonesia di Jepang - Banjir di Washington
Richard Susilo; Tangkap Layar WCVB; HO/Khmer Times; State Emergency Service of Ukraine (Layanan Darurat Negara Ukraina)
BERITA POPULER INTERNASIONAL - Kolase foto: Pesawat pribadi dari Indonesia dengan kode VH-PFL. Jet pribadi dari Indonesia di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido kecelakaan kemarin malam (12/12/2025) jam 18.30 waktu Jepang; Negara bagian Washington, Amerika Serikat, tengah menghadapi banjir bersejarah setelah beberapa hari diguyur hujan deras yang disebabkan oleh fenomena sungai atmosfer; Tentara wanita Kamboja, Mut Saveun, yang sedang hamil 4 bulan tewas pada 10 Desember 2025 saat bertugas di garis depan melawan Tentara Thailand; Petugas pemadam memadamkan kebakaran di kapal sipil di Chornomorsk, Jumat (12/12/2025). Inilah rangkuman berita populer internasional dalam 24 jam terakhir. 

Ringkasan Berita:
  • Kompilasi berita populer Tribunnews di kanal internasional dalam satu hari terakhir, di antaranya kecelakaan pesawat pribadi di Bandara New Chitose di Sapporo, Jepang
  • Sementara itu, negara bagian Washington AS dilanda banjir besar
  • Banjir juga menerjang wilayah Gaza dan membuat warga yang mengungsi kesulitan


TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer internasional dimulai dari kecelakaan pesawat jet pribadi asal Indonesia di Hokkaido, Jepang.

Sementara itu, Washington Amerika Serikat dilanda banjir parah, memaksa warga mengungsi.

Selengkapnya, berikut 5 berita internasional terpopuler dalam 24 jam terakhir.

1. Pesawat Jet Pribadi dari Indonesia Kecelakaan di Bandara Sapporo Hokkaido Jepang 

Jet pribadi dari Indonesia di Bandara New Chitose Sapporo Hokkaido kecelakaan kemarin malam (12/12/2025) jam 18.30 waktu Jepang. 

Pesawat menyimpang dari landasan pacu dan berhenti sambil mengeluarkan asap.

Sebanyak 9 penumpang dan kru tidak terluka, tidak ada kerusakan pada pesawat yang dikonfirmasi. Landasan pacu B ditutup.

Rekomendasi Untuk Anda

"Sekitar pukul 18:30 pada 12 Desember di Bandara New Chitose di Hokkaido, sebuah pesawat kecil memasuki landasan pacu dan berhenti di bagian salju, menyimpang berada di sebelah landasan pacu kemarin malam," ungkap sumber Tribunnews.com Sabtu (13/12/2025).

Jet pribadi berhenti di ujung landasan pacu B, dan berakibat  landasan pacu B ditutup sekitar pukul 18:30.

Sejumlah truk pemadam kebakaran segera dikirimk ke sekitar pesawat.

Pesawat itu tampaknya merupakan jet pribadi maskapai Singapura yang berangkat dari Indonesia, dan menurut pemadam kebakaran, ada 6 penumpang  WNI dan 3 awak kapal di dalamnya, tetapi tidak ada yang terluka.

Selain itu, tidak ada kerusakan seperti kebocoran bahan bakar yang dikonfirmasi pada pesawat.

Baca juga: 10 Stasiun Kereta Api Tersibuk di Dunia: Dipimpin Stasiun Shinjuku, Terbanyak Berasal dari Jepang

Bandara Chitose Baru saat ini memiliki 92 penerbangan yang dibatalkan karena dampak salju pada tanggal 12 Desember 2025.

Saat ini, sejumlah besar truk pemadam kebakaran dikirim, dan Bandara Hokkaido serta fasilitas lainnya sedang memeriksa situasi di tempat kejadian.

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Washington AS Diterjang Banjir Dahsyat, Ratusan Rumah Terendam, Ribuan Warga Dievakuasi

Negara bagian Washington, Amerika Serikat (AS), tengah dilanda banjir hebat.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/4
1234
Tags:
berita populer Tribunnews
berita populer internasional
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Berita Populer Hari Ini

5 Populer Regional: Sosok Kombes Julihan Kabid Propam Polda Sumut - Ibu Hamil Meninggal di Papua

5 Populer Regional: Sosok Kombes Julihan Kabid Propam Polda Sumut - Ibu Hamil Meninggal di Papua

Dunia Hari Ini: Malaysia Akan Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun – GHF Akhiri Operasi

Dunia Hari Ini: Malaysia Akan Larang Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun – GHF Akhiri Operasi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas