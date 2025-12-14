Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Otoritas Jepang Selidiki Insiden Serius Jet Pribadi Asal Indonesia di Bandara New Chitose

Pesawat tersebut dilaporkan keluar dari landasan pacu (runway excursion) sebelum akhirnya berhenti

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Otoritas Jepang Selidiki Insiden Serius Jet Pribadi Asal Indonesia di Bandara New Chitose
HTB/Richard Susilo
Dua dari empat anggota Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Jepang yang dikirim dari Tokyo, akan memeriksa pesawat jet pribadi dari Indonesia, telah tiba di bandara New Chitose Sapporo Hokkaido Minggu jam 10.30. Penyelidikan dilakukan hingga besok Senin (15/12/2025). Awak pesawat dan pilot akan diwawancarai mereka pula. 
Ringkasan Berita:
  • Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Jepang menyelidiki insiden serius jet pribadi asal Indonesia yang keluar landasan saat mendarat di Bandara New Chitose pada 12 Desember, tanpa korban jiwa maupun kerusakan besar. 
  • Penyelidikan mencakup pemeriksaan lokasi dan wawancara pilot hingga 15 Desember untuk mengetahui penyebab kejadian. 
  • Selain itu, insiden pendaratan darurat pesawat penumpang di Bandara Hakodate juga diselidiki karena dinilai berpotensi memicu kecelakaan besar.
 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, HOKKAIDO  – Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Jepang meluncurkan penyelidikan di lokasi kejadian terkait insiden serius yang melibatkan sebuah jet pribadi di Bandara New Chitose, Hokkaido.

"Penyelidikan resmi dimulai pada 12 Desember, setelah insiden tersebut dikategorikan sebagai “serious incident” atau insiden serius yang berpotensi menyebabkan kecelakaan besar," ungkap sumber Tribunnews.com di kementerian transportasi Jepang Minggu (14/12/2025).

Sekitar pukul 10.30 waktu setempat pada 14 Desember, para penyelidik Dewan Keselamatan Transportasi memasuki Bandara New Chitose untuk melakukan pemeriksaan awal di lokasi.

Insiden terjadi sekitar pukul 18.30 tanggal 12 Desember ketika jet pribadi yang datang dari Indonesia mendarat di Landasan Pacu B Bandara New Chitose

Pesawat tersebut dilaporkan keluar dari landasan pacu (runway excursion) sebelum akhirnya berhenti.

Menurut pihak pemadam kebakaran setempat, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Sebanyak sembilan orang, terdiri dari penumpang dan awak pesawat, dilaporkan selamat. Pesawat juga disebut tidak mengalami kerusakan signifikan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jet Pribadi Angkut 6 WNI Kecelakaan di Jepang

Dewan Keselamatan Transportasi menyatakan bahwa pihaknya akan mewawancarai pilot serta melakukan pemeriksaan lanjutan hingga 15 Desember besok guna mengungkap penyebab insiden tersebut.

Selidiki Insiden Serius Lain di Bandara Hakodate

Selain kasus di New Chitose, pada sore hari yang sama (14/12/2025),  memasuki lokasi pendaratan darurat pesawat penumpang Sistem Udara Hokkaido di Bandara Hakodate, yang terjadi pada 11 Desember.

Dalam peristiwa tersebut, delapan penumpang dan awak pesawat tidak mengalami cedera. Namun, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT) menetapkan kejadian itu sebagai insiden serius karena berpotensi memicu kecelakaan besar.

Penyelidik akan melakukan wawancara dan pengumpulan data teknis mulai hari ini (14/12/2025) untuk menelusuri secara rinci penyebab kedua insiden penerbangan tersebut.

Diskusi  penerbangan di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Jepang
Pesawat Pribadi
Bandara New Chitose
