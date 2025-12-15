Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Kanselir Jerman Sebut Ambisi Putin Mirip Hitler: Rusia Mau Pulihkan Uni Soviet

Kanselir Jerman Friedrich Merz sebut Putin mirip Hitler, menuduh Rusia ingin menguasai Eropa dengan mengatakan Putin tak akan berhenti di Ukraina.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nuryanti
zoom-in Kanselir Jerman Sebut Ambisi Putin Mirip Hitler: Rusia Mau Pulihkan Uni Soviet
Kantor Presiden Rusia
PUTIN - Foto ini diambil dari laman Kremlin pada Jumat (7/3/2025), memperlihatkan Presiden Rusia Vladimir Putin selama pertemuan dengan wanita – karyawan dan anak-anak dana negara untuk mendukung peserta SVO “Pembela Tanah Air” di Moskow pada Kamis (6/3/2025). Pada 13 Desember 2025, Kanselir Jerman Friedrich Merz sebut Putin berambisi seperti Hitler untuk menguasai Eropa. 

Ringkasan Berita:
  • Kanselir Jerman membandingkan Putin dengan Adolf Hitler yang berambisi menguasai Eropa.
  • Ia menyebut Putin berniat mengubah perbatasan di Eropa.
  • Kremlin berulang kali membantah tuduhan Jerman yang menyebut invasi Rusia tak akan berhenti di Ukraina.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Friedrich Merz membandingkan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler.

Berbicara dalam pidato pada Sabtu (13/12/2025) malam, Friedrich Merz memperingatkan bahwa invasi Rusia tidak akan berhenti di Ukraina.

“Sama seperti Sudetenland yang belum cukup pada tahun 1938, Putin tidak akan berhenti,” kata Merz pada Sabtu (13/12/2025), merujuk pada bagian Cekoslowakia yang diserahkan Sekutu kepada pemimpin Nazi dengan sebuah kesepakatan. 

Adolf Hitler melanjutkan ekspansinya ke Eropa setelah itu.

“Jika Ukraina jatuh, dia tidak akan berhenti sampai di situ,” lanjutnya, merujuk pada Putin.

Rekomendasi Untuk Anda

“Ini adalah perang agresif Rusia terhadap Ukraina — dan terhadap Eropa," tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa tujuan Putin adalah mengubah perbatasan di Eropa.

"Tujuan dia (Putin) adalah perubahan mendasar pada perbatasan di Eropa, pemulihan Uni Soviet lama di dalam perbatasannya,” ujarnya, dikutip dari Politico.

Kanselir Jerman itu mendukung Ukraina bersama mitra Eropa lainnya termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Pada akhir pekan kemarin, para pejabat Jerman, Inggris, dan Prancis membahas proposal untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina.

Hal itu dilakukan menjelang pertemuan perwakilan Eropa dan AS bersama Ukraina di Berlin, Jerman pada Senin, 15 Desember 2025.

Baca juga: 1 Juta Rumah di Ukraina Gelap Gulita usai Serangan Rusia: Pasukan Putin Tembakkan 450 Drone

Perwakilan AS yang akan menghadiri pertemuan itu termasuk Utusan AS Steve Witkoff.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan bergabung dalam rombongan perwakilan Ukraina.

Rencana perdamaian 20 poin yang diajukan AS dan telah direvisi bersama Ukraina sedang dalam proses penyusunan.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/3
123
Tags:
Kanselir
Jerman
Vladimir Putin
Adolf Hitler
Rusia
Uni Soviet
Friedrich Merz
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas