Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Australia Berkabung, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan usai Serangan di Bondi Tewaskan Belasan Orang

Australia berkabung usai penembakan Bondi menewaskan 16 orang. Bendera setengah tiang dikibarkan, pemerintah tingkatkan keamanan, kecam antisemitisme

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Sri Juliati
zoom-in Australia Berkabung, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan usai Serangan di Bondi Tewaskan Belasan Orang
NBC News
PENEMBAKAN MASSAL - Australia berkabung usai penembakan Bondi menewaskan 16 orang. Bendera setengah tiang dikibarkan, pemerintah tingkatkan keamanan, kecam antisemitisme 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Australia mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati 16 korban tewas penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, serta meningkatkan keamanan publik untuk mencegah serangan susulan.
  • Seorang warga, Ahmed al-Ahmed (43), berhasil melumpuhkan salah satu pelaku. Polisi menduga penembakan menargetkan komunitas Yahudi.
  • Pemimpin dunia mengecam insiden ini, menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memberantas antisemitisme dan kekerasan berbasis kebencian.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Australia kibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati korban penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, pada Minggu (14/12/2025).

Perintah itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, usai terjadinya insiden serangan penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan sedikitnya 16 orang, dimana 14 meninggal di lokasi dan dua lainnya di rumah sakit.

Sementara itu, 40 orang lainnya tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit New South Wales dan lima di antaranya dalam kondisi kritis.

Anthony Albanese menegaskan, bendera setengah tiang ini menjadi simbol berkabung nasional sekaligus peringatan atas bahaya kekerasan berbasis kebencian.

Insiden berdarah ini terjadi pukul 19.30 di Pantai Bondi, Sydney, salah satu kawasan populer di Australia, sebagaimana dikutip dari Global Times.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial dua pelaku, seorang ayah berusia 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun, dilaporkan menembaki warga secara acak di area publik.

Rekomendasi Untuk Anda

Tak lama setelah itu salah satu warga bernama Ahmed Al Ahmed (43) menyerang pelaku dari belakang, merebut senjata, dan mencegah korban lebih banyak.

Selama perkelahian, Ahmed sempat ditembak dua kali dan saat ini menjalani pemulihan setelah operasi.

Sejauh ini pihak terkait masih menyelidiki motif dari penembakan tersebut namun polisi setempat mengatakan serangan itu diduga menargetkan komunitas Yahudi, sehingga dikategorikan sebagai tindakan terorisme bermotif kebencian.

Terlebih kejadian itu terjadi bertepatan dengan perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi di sekitar Bondi Beach.

Baca juga: Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemerintah Australia berjanji akan meningkatkan langkah-langkah keamanan, khususnya di komunitas yang rentan menjadi target kekerasan berbasis kebencian.

Selain itu, Polisi New South Wales (NSW) mengintensifkan patroli dan pengawasan, serta melakukan pengamanan ketat di sekitar komunitas Yahudi.

Semua langkah ini dimaksudkan untuk mencegah potensi serangan susulan dan memastikan keselamatan warga.

Lebih lanjut Pemerintah Australia juga menyatakan komitmennya untuk memberantas anti semitisme dan kekerasan berbasis agama.

Albanese menekankan bahwa negara akan bekerja sama dengan komunitas lokal, lembaga keamanan, dan pihak internasional untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan mencegah insiden serupa di masa depan.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

10 Wilayah dengan Jumlah Kejahatan Tertinggi di Indonesia

Halaman 1/2
12
Tags:
Australia
Pantai Bondi
Penembakan Massal
Anthony Albanese
Sydney
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas