Australia Berkabung, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan usai Serangan di Bondi Tewaskan Belasan Orang

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Australia kibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati korban penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, pada Minggu (14/12/2025).

Perintah itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, usai terjadinya insiden serangan penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, yang menewaskan sedikitnya 16 orang, dimana 14 meninggal di lokasi dan dua lainnya di rumah sakit.

Sementara itu, 40 orang lainnya tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit New South Wales dan lima di antaranya dalam kondisi kritis.

Anthony Albanese menegaskan, bendera setengah tiang ini menjadi simbol berkabung nasional sekaligus peringatan atas bahaya kekerasan berbasis kebencian.

Insiden berdarah ini terjadi pukul 19.30 di Pantai Bondi, Sydney, salah satu kawasan populer di Australia, sebagaimana dikutip dari Global Times.

Dalam cuplikan video yang beredar di media sosial dua pelaku, seorang ayah berusia 50 tahun dan putranya yang berusia 24 tahun, dilaporkan menembaki warga secara acak di area publik.

Tak lama setelah itu salah satu warga bernama Ahmed Al Ahmed (43) menyerang pelaku dari belakang, merebut senjata, dan mencegah korban lebih banyak.

Selama perkelahian, Ahmed sempat ditembak dua kali dan saat ini menjalani pemulihan setelah operasi.

Sejauh ini pihak terkait masih menyelidiki motif dari penembakan tersebut namun polisi setempat mengatakan serangan itu diduga menargetkan komunitas Yahudi, sehingga dikategorikan sebagai tindakan terorisme bermotif kebencian.

Terlebih kejadian itu terjadi bertepatan dengan perayaan malam pertama Hanukkah oleh komunitas Yahudi di sekitar Bondi Beach.

Mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemerintah Australia berjanji akan meningkatkan langkah-langkah keamanan, khususnya di komunitas yang rentan menjadi target kekerasan berbasis kebencian.

Selain itu, Polisi New South Wales (NSW) mengintensifkan patroli dan pengawasan, serta melakukan pengamanan ketat di sekitar komunitas Yahudi.

Semua langkah ini dimaksudkan untuk mencegah potensi serangan susulan dan memastikan keselamatan warga.

Lebih lanjut Pemerintah Australia juga menyatakan komitmennya untuk memberantas anti semitisme dan kekerasan berbasis agama.

Albanese menekankan bahwa negara akan bekerja sama dengan komunitas lokal, lembaga keamanan, dan pihak internasional untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan mencegah insiden serupa di masa depan.