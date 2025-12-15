Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

Sosok Matilda Bee Britvan, Bocah 10 Tahun Korban Tewas Penembakan di Pantai Bondi

Bocah perempuan berusia 10 tahun turut menjadi korban tewas dalam penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Ia bernama Matilda.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Sosok Matilda Bee Britvan, Bocah 10 Tahun Korban Tewas Penembakan di Pantai Bondi
Tangkapan layar dari Sydney Morning Herald
BOCAH TEWAS - Sosok Matilda Bee Britvan, bocah perempuan berusia 10 tahun yang menjadi salah satu korban tewas dalam insiden penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025). Dia dikenal sebagai siswa yang cerdas dan ceria. 

Ringkasan Berita:
  • Mathilda Bee Bitvan, bocah perempuan berusia 10 tahun, turut masuk dalam daftar korban tewas dalam penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia.
  • Dia dikenal oleh gurunya sebagai sosok yang cerdas dan ceria.
  • Pihak sekolah Matilda pun mengucapkan duka cita mendalam atas meninggalnya salah satu muridnya tersebut.
  • Di sisi lain, salah satu guru Matilda, kini menggalang dana untuk ibu korban dan sudah terkumpul sebanyak Rp2,3 miliar.

TRIBUNNEWS.COM - Salah satu korban tewas dalam insiden penembakan massal saat festival Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) kemarin bernama Matilda Bee Britvan.

Dia merupakan korban tewas paling muda di antara 16 korban lainnya.

Dikutip dari Sydney Morning Herald, Matilda berusia 10 tahun saat dinyatakan meninggal dunia setelah ditembak oleh dua pelaku bernama Sajid Akram (50) dan Navee Akram (24).

Matilda meninggal dunia usai sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Sydney.

Kematian Matilda pun dibenarkan oleh sekolahnya, Harmony Russian School of Sydney. Pihak sekolah pun menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Matilda.

"Kenangannya akan tetap hidup di hati kami, dan kami menghormati hidupnya serta waktu yang dia habiskan sebagai bagian dari keluarga sekolah kami," tulisnya dalam sebuah postingan, dikutip pada Senin (15/12/2025).

Baca juga: Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Rekomendasi Untuk Anda

Guru bahasa Matilda, Irina Goodhew mengatakan, siswanya itu merupakan sosok yang dikenal cerdas dan ceria.

Dia mengungkapkan, saat insiden mengerikan itu  terjadi, mendiang sedang merayakan Hanukkah.

"Saya mengenalnya sebagai anak yang cerdas, ceria, dan penuh semangat yang membawa keceriaan bagi semua orang di sekitarnya."

"Kemarin, saat merayakan Hanukkah, nyawa mudanya secara tragis diambil. Kenangannya akan selalu hidup di hati kita," ujarnya.

Kini, Irina turut menggalang dana di situs GoFundMe. Adapun dana yang terkumpul akan diberikan kepada ibu Matilda, Valentina Poltavchenko.

"Ibu Matilda, Valentina Poltavchenko, adalah penerima manfaat dari penggalangan dana ini. Semua donasi akan disalurkan langsung kepadanya untuk mendukung keluarga selama masa yang sangat sulit ini."

"Donasi ini diberikan sebagai penghormatan yang penuh kasih untuk Matilda Bee Britvan.

Hingga Senin siang pukul 11.40 WIB, uang yang terkumpul sebanyak 139.923 dolar AS atau setara dengan Rp2,3 miliar.

Sementara, jumlah total dana yang ditargetkan sebesar 150 ribu dolar AS atau setara dengan Rp2,5 miliar.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Halaman 1/3
123
Tags:
Penembakan Massal di Australia
Penembakan Massal
Australia
Pantai Bondi Australia
Sydney
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas