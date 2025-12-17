Netanyahu Masuk Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk Rayakan Hanukkah

Ringkasan Berita: Perdana Menteri Israel mengunjungi Tembok Barat di Yerusalem Timur yang diduduki.

Otoritas Palestina mengecam kunjungan tersebut sebagai tindakan provokatif.

Ratusan pemukim Israel dilaporkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa yang dinilai sebagai bentuk penistaan terhadap masjid tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa (16/12/2025) untuk memperingati hari raya Yahudi, Hanukkah.

Aksi Netanyahu inimenuai kecaman dari otoritas Palestina.

Pemerintah Provinsi Yerusalem menyebut kunjungan Netanyahu ke Tembok Barat masjid (Tembok Al-Buraq) sebagai "langkah provokatif baru."

Situs tersebut dianggap suci oleh umat Muslim dan Yahudi, dan merupakan bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa.

Kantor Perdana Menteri Israel, membagikan foto-foto Israel dan beberapa pejabat, termasuk Duta Besar AS Mike Huckabee, di lokasi kejadian.

Perayaan Hanukkah selama delapan hari berlangsung dari tanggal 14 hingga 22 Desember.

Ratusan Pemukim Israel Juga Serbu Al-Aqsa

Sejak Senin, otoritas Palestina melaporkan bahwa setidaknya 210 pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memperingati hari raya tersebut dengan melakukan ritual.

Kompleks ini adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim, sementara umat Yahudi menyebut daerah itu sebagai Bukit Bait Suci, yang secara historis merupakan rumah bagi dua kuil Yahudi kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-'Israel' tahun 1967 dan mencaplok kota itu pada tahun 1980, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Kunjungan para pemimpin Israel ke situs Al-Aqsa sering kali meningkatkan ketegangan dan memicu kekhawatiran internasional.

Warga Palestina dan umat Muslim dunia menilai, serbuan-serbuan pemukim Israel ke masjid ini adalah bentuk penodaan dan penistaan karena mereka masuk untuk menggelar ritual keagamaan di sana.

Meskipun siapa pun dapat mengunjungi kompleks al-Aqsa, hanya umat Muslim yang diizinkan untuk berdoa di sana , menurut kesepakatan status quo yang telah ada sejak Israel merebut Kota Tua Yerusalem pada tahun 1967.

PENISTAAN AL AQSA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat berada di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa (16/12/2025) untuk melakukan ritual hari raya Hanukkah Yahudi. Aksi Netanyahu menuai kecaman dari otoritas Palestina yang menyebut ini sebagai tindakan penistaan dan provokatif.

Apa Itu Status Quo Masjid Al-Aqsa?

Masjid Al-Aqsa yang saat ini dikelola Badan Wakaf, lembaga resmi Yordania yang mengelola kompleks Al Aqsa saat ini masih berstatus sebagai status quo.

Lalu apa itu status quo Majid Al-Aqsa?