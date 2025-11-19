Dekatkan Akses JKN, BPJS Keliling Bantu Warga Rancaekek Urus Administrasi dengan Cepat

TRIBUNNEWS.COM – Hendra, warga Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, mengaku sangat terbantu dengan layanan BPJS Keliling yang dihadirkan BPJS Kesehatan. Dengan adanya layanan jemput bola ini, ia tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Soreang untuk mengurus administrasi Program JKN. Salah satu layanan yang ia manfaatkan adalah perpindahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang kini dapat dilakukan secara cepat di lokasi BPJS Keliling.

“Sebelumnya saya pikir harus datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan di Soreang untuk mengurus pindah fasilitas kesehatan (faskes). Perjalanan ke sana cukup jauh dan bisa memakan waktu setengah hari. Setelah tahu ada BPJS Keliling ke Rancaekek, saya langsung memanfaatkan kesempatan itu. Ternyata prosesnya cepat dan petugasnya sangat membantu,” ujar Hendra saat ditemui dalam kegiatan BPJS Keliling, Senin (3/11).

Layanan BPJS Keliling merupakan inovasi pelayanan jemput bola untuk mendekatkan akses administrasi kepada peserta. Mobil layanan ini hadir secara bergilir di berbagai kecamatan dan menyediakan layanan seperti pendaftaran peserta baru, perubahan data, cetak kartu, hingga penggantian faskes.

Hendra mengetahui informasi kehadiran BPJS Keliling dari pengumuman perangkat desa melalui grup WhatsApp. Ia datang lebih pagi untuk menghindari antrean.

“Saya kira bakal ramai seperti di kantor cabang, tapi ternyata tidak. Petugasnya sigap, prosesnya lancar, dan tidak sampai 15 menit pindah faskes saya selesai,” tuturnya.

Baca juga: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa asal Semarang Bisa Berobat Tanpa Kendala berkat JKN

Ia menjelaskan bahwa BPJS Keliling sangat membantu masyarakat yang bekerja dan tinggal jauh dari kantor cabang. Selain menghemat waktu, layanan ini juga mengurangi biaya transportasi.

“Kalau harus ke Soreang, butuh waktu dan ongkos. Dengan adanya BPJS Keliling di Rancaekek, semuanya jadi lebih efisien,” kata Hendra.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain mengurus perpindahan faskes, Hendra juga mendapat penjelasan mengenai layanan digital BPJS Kesehatan, termasuk penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk cek kepesertaan, ubah data, antrean online, dan pembayaran iuran.

“Petugasnya jelaskan dengan sabar. Banyak hal bisa dilakukan lewat Mobile JKN, tapi BPJS Keliling tetap penting karena masih banyak warga yang belum terbiasa dengan layanan digital,” tambahnya.

Hendra juga mengapresiasi keramahan dan pelayanan petugas BPJS Kesehatan di lapangan.

“Dengan layanan keliling seperti ini, peserta merasa diperhatikan dan tidak harus jauh-jauh datang ke kantor cabang,” ujarnya.

Ia berharap BPJS Keliling dapat hadir secara rutin di Rancaekek dan wilayah sekitarnya sehingga semakin banyak warga yang merasakan kemudahan serupa. Menurutnya, inovasi seperti ini menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh peserta JKN dan memastikan administrasi kepesertaan tetap mudah diakses tanpa hambatan.

Baca juga: 20 Negara Pelajari Keberhasilan JKN, BPJS Kesehatan Ungkap Kunci Transformasi Digital