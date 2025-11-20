Waktu Terbaik Pasang IUD setelah Melahirkan, Dokter Ungkap Tips agar Lebih Nyaman

Ringkasan Berita: IUD sebagai alat kontrasepsi banyak direkomendasikan dokter karena efektif.

Dokter mengatakan pemasangan IUD pascapersalinan sebenarnya fleksibel.

Proses pemasangan IUD tidak memerlukan persiapan khusus.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilihan alat kontrasepsi pascapersalinan sering menjadi dilema bagi para ibu, terutama yang masih dalam masa nifas atau baru kembali beraktivitas setelah melahirkan.

Salah satu metode yang banyak direkomendasikan dokter karena efektif dan tidak mengganggu produksi ASI adalah Intrauterine Device (IUD) yang dikenal juga sebagai KB spiral atau alat kontrasepsi dalam rahim nonhormonal.

Menurut dokter spesialis obstetri dan ginekologi sekaligus konsultan Laktasi Internasional (IBCLC), dr. Amarylis Febrina Choirin Nisa Fathoni, SpOG, IBCLC, kenyamanan menjadi salah satu alasan banyak ibu memilih IUD.

Ia menjelaskan bahwa benang IUD akan semakin lembut seiring waktu karena terpapar cairan serviks serta cairan vagina.

“Tapi kan benang itu masih makin lama lembut, menyerap si cairan-cairan serviks cairan di vagina kita, dan itu biasanya sih lama-lama nggak kerasa juga,” ujar Amarylis kepada awak media, Rabu (19/11/2025).

Selain tidak menimbulkan sensasi mengganggu, IUD nonhormonal juga tidak mengubah siklus alami tubuh. Ovulasi tetap berlangsung, demikian pula menstruasi.

Hal ini justru membuat beberapa ibu merasa lebih tenang karena bisa tetap memantau ritme tubuh pascapersalinan.

“Nah terus juga kalau IUD, karena dia lagi-lagi nonhormonal, ovulasi tetap ovulasi, menstruasi juga tetap menstruasi,” paparnya.

Kapan Waktu Terbaik Pasang IUD setelah Melahirkan?

Amarylis menjelaskan bahwa pemasangan IUD sebenarnya fleksibel. IUD dapat dipasang:

1. Pascaplasenta, yaitu segera setelah bayi lahir

2. Saat operasi sesar, jika ibu memilih pemasangan langsung

3. Dalam masa nifas setelah 40 hari, ketika kondisi rahim sudah kembali stabil

4. Saat menstruasi, yang sering dianggap waktu paling nyaman

Saat menstruasi, mulut rahim secara alami sedikit terbuka sehingga proses pemasangan dapat terasa lebih smooth.

“Setelah 40 hari mungkin bisa dipertimbangkan datang pada saat menstruasi. Itu lebih nyaman, karena pada saat menstruasi mulut rahim lagi kebuka,” katanya.