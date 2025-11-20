Hernia Bisa Muncul Sejak Bayi, Ketahui Tanda Khas yang Mudah Dikenali Orang Tua

Ringkasan Berita: Bayi dapat menunjukkan tanda-tanda hernia sejak hari-hari pertama kehidupannya

Hernia bukanlah kondisi yang sulit dikenali bila orang tua tahu gejalanya

Meski sebagian besar hernia pada anak tidak menimbulkan nyeri pada awalnya, kondisi ini tetap membutuhkan evaluasi dokter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hernia pada anak sering disangka sebagai kondisi yang hanya muncul pada usia sekolah atau saat anak mulai aktif.

Padahal, sejumlah bayi dapat menunjukkan tanda-tanda hernia sejak hari-hari pertama kehidupannya.

Hernia muncul ketika organ seperti usus terdorong melalui celah otot yang belum kuat.

Benjolan terlihat di area pusar atau selangkangan, dan sering kali berubah ukuran sesuai aktivitas anak.

Fenomena hilang-timbul inilah yang membuat sebagian orang tua bingung membedakannya dengan kondisi lain seperti pembengkakan ringan atau peradangan kulit.

Tanda Khas yang Mudah Dikenali Orang Tua

Dokter Spesialis Bedah Anak dr. Andi Lestiono, Sp. BA, FIAPS, menjelaskan bahwa hernia bukanlah kondisi yang sulit dikenali bila orang tua tahu gejalanya.

“Biasanya tanda-tanda hernia itu ada benjolan yang hilang timbul. Entah itu di pusar ataupun di selangkangan,” jelas dr. Andi pada live streaming Momspiration pada kanal YouTube Tribun Health, Kamis (20/11/2025).

Pada bayi, benjolan bisa membesar saat menangis atau mengejan, lalu mengecil ketika bayi tenang.

Sedangkan anak yang sudah berlari atau melompat, benjolan bisa terlihat lebih jelas setelah beraktivitas.

Karena bayi belum bisa mengomunikasikan rasa tidak nyaman, pemeriksaan rutin saat mandi atau mengganti popok sangat membantu untuk mendeteksi dini.

Mengapa Hernia Bisa Muncul Sangat Dini?

Secara perkembangan, ada bagian otot di sekitar pangkal paha dan pusar yang seharusnya menutup sempurna saat bayi masih dalam kandungan.

Bila bagian ini tidak menutup atau masih lemah, hernia lebih mudah muncul setelah lahir.

Kondisi bawaan ini juga bisa muncul lebih jelas seiring bertambahnya aktivitas anak.

Ketika mereka banyak bergerak, tekanan dalam perut meningkat sehingga tonjolan lebih mudah terlihat.

Tidak Berbahaya Bila Ditangani Tepat Waktu