Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hernia Bisa Muncul Sejak Bayi, Ketahui Tanda Khas yang Mudah Dikenali Orang Tua

Deteksi dini hernia bukan hanya membantu mencegah komplikasi, tetapi juga memberi ketenangan bagi orang tua memahami kondisi anak.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Hernia Bisa Muncul Sejak Bayi, Ketahui Tanda Khas yang Mudah Dikenali Orang Tua
Freepik
ILUSTRASI BAYI - Ilustrasi bayi yang diunduh dari situs Freepik, Selasa (16/9/2025). Kondisi terkini balita Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang mengeluarkan cacing dari mulut-hidung ketika dirawat di RSUD Taispada pada Minggu (14/9/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Bayi dapat menunjukkan tanda-tanda hernia sejak hari-hari pertama kehidupannya
  • Hernia bukanlah kondisi yang sulit dikenali bila orang tua tahu gejalanya
  • Meski sebagian besar hernia pada anak tidak menimbulkan nyeri pada awalnya, kondisi ini tetap membutuhkan evaluasi dokter

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hernia pada anak sering disangka sebagai kondisi yang hanya muncul pada usia sekolah atau saat anak mulai aktif. 

Padahal, sejumlah bayi dapat menunjukkan tanda-tanda hernia sejak hari-hari pertama kehidupannya.

Hernia muncul ketika organ seperti usus terdorong melalui celah otot yang belum kuat. 

Benjolan terlihat di area pusar atau selangkangan, dan sering kali berubah ukuran sesuai aktivitas anak.

Fenomena hilang-timbul inilah yang membuat sebagian orang tua bingung membedakannya dengan kondisi lain seperti pembengkakan ringan atau peradangan kulit.

Tanda Khas yang Mudah Dikenali Orang Tua

Rekomendasi Untuk Anda

Dokter Spesialis Bedah Anak dr. Andi Lestiono, Sp. BA, FIAPS, menjelaskan bahwa hernia bukanlah kondisi yang sulit dikenali bila orang tua tahu gejalanya. 

“Biasanya tanda-tanda hernia itu ada benjolan yang hilang timbul. Entah itu di pusar ataupun di selangkangan,” jelas dr. Andi pada live streaming Momspiration pada kanal YouTube Tribun Health, Kamis (20/11/2025). 

Baca juga: Mengenal Hernia Inguinal pada Anak, Faktor Pemicu hingga Prosedur Penanganan Medis

Pada bayi, benjolan bisa membesar saat menangis atau mengejan, lalu mengecil ketika bayi tenang. 

Sedangkan anak yang sudah berlari atau melompat, benjolan bisa terlihat lebih jelas setelah beraktivitas.

Karena bayi belum bisa mengomunikasikan rasa tidak nyaman, pemeriksaan rutin saat mandi atau mengganti popok sangat membantu untuk mendeteksi dini.

Mengapa Hernia Bisa Muncul Sangat Dini?

Secara perkembangan, ada bagian otot di sekitar pangkal paha dan pusar yang seharusnya menutup sempurna saat bayi masih dalam kandungan. 

Bila bagian ini tidak menutup atau masih lemah, hernia lebih mudah muncul setelah lahir.

Kondisi bawaan ini juga bisa muncul lebih jelas seiring bertambahnya aktivitas anak. 

Ketika mereka banyak bergerak, tekanan dalam perut meningkat sehingga tonjolan lebih mudah terlihat.

Tidak Berbahaya Bila Ditangani Tepat Waktu

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Rekap Hasil Carabao Cup Tadi Malam: Kejutan Besar Sirna, Manchester City dan Newcastle Melenggang

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
hernia
dr. Andi Lestiono
Dokter Spesialis Bedah Anak
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Hernia Jangan Dianggap Sepele Karena Bisa Menimbulkan Komplikasi, Berikut Pencegahannya

Hernia Jangan Dianggap Sepele Karena Bisa Menimbulkan Komplikasi, Berikut Pencegahannya

Sebelum Operasi Hernia, Netanyahu Setuju Israel Invasi Rafah: Siap Beraksi setelah Pulih

Sebelum Operasi Hernia, Netanyahu Setuju Israel Invasi Rafah: Siap Beraksi setelah Pulih

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas