Lonjakan Cacar Air Serang Anak-Anak di Tangsel! Rumah Sakit Mulai Kewalahan

Pihak rumah sakit juga mengingatkan orang tua agar mewaspadai gejala seperti demam mendadak, muncul ruam merah atau bintik berisi cairan, tubuh lemas.

Penulis: M A.M.J
Editor: willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam dua hingga tiga minggu terakhir kasus cacar air di wilayah Tangerang Selatan, Banten mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan ini terutama menyerang anak-anak usia sekolah dasar dan membuat sejumlah rumah sakit kewalahan menampung pasien.

Baca juga: Cegah Penularan Cacar Air, Dokter Anak Rekomendasikan Cara Isolasi yang Benar 

Salah satunya ada rumah sakit di Tangerang Selatan, Banten. "Untuk saat ini cacar air lumayan banyak kasusnya khususnya di 2 sampai 3 minggu belakangan ini," kata salah seorang tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kepada Tribunnews, Jumat (21/11/2025).

Rani(34) warga Ciputat mengaku kaget ketika anaknya yang berusia 8 tahun tiba-tiba didiagnosis cacar air. "Awalnya flu biasa, karena cuma demam. Tapi besok paginya muncul bintik merah dan cepat menyebar. Dokter bilang itu cacar air," kata Rani.

Rani juga menyebut ruang perawatan anak di rumah sakit tersebut tampak lebih ramai dari biasanya akibat lonjakan kasus serupa.

Meski kebanyakan kasus cacar air tidak tergolong berat, namun penularannya sangat cepat.

Karena itu anak-anak yang terinfeksi diminta istirahat penuh di rumah guna mencegah penyebaran di sekolah maupun di rumah.

"Anak-anak tidak sekolah tiga hari," ujar Rani.

Baca juga: Heboh Kasus Mpox di Riau, Kemenkes: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Negatif, Pasien Terkena Cacar Air

Pihak rumah sakit juga mengingatkan orang tua agar mewaspadai gejala seperti demam mendadak, muncul ruam merah atau bintik berisi cairan dan tubuh lemas.

Kemudian jika gejala makin parah atau ruam menyebar sangat cepat anak harus segera diperiksakan ke dokter.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
cacar air
Kasus cacar air Tangerang Selatan meledak
lonjakan cacar air anak SD 2025
waspada cacar air di sekolah
RS Keluarga Cinta Kasih ramai pasien cacar air
Kabar darurat kesehatan Tangerang Selatan
Penularan cacar air sangat cepat
