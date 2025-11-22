Plak Gigi Masih Jadi Masalah Serius di Indonesia, Begini Cara Mudah Mengatasinya dari Rumah

Ringkasan Berita: Plak gigi menjadi masalah besar di Indonesia karena 94,7 persen masyarakat mengalami gangguan gigi dan mulut.

Masalah kesehatan mulut merupakan isu global dengan biaya tinggi, namun sebenarnya dapat dicegah melalui kebiasaan sederhana seperti menyikat gigi benar.

Penggunaan sikat gigi elektrik, edukasi, dan produk perawatan yang mendukung teknik menyikat yang benar dinilai efektif membantu masyarakat mencegah plak dan meningkatkan kesehatan mulut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Plak gigi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia.

Meski menyikat gigi sudah menjadi rutinitas harian, data menunjukkan banyak orang belum melakukannya dengan teknik yang benar.

Akibatnya, plak tetap menumpuk dan memicu berbagai masalah, mulai dari bau mulut hingga kerusakan enamel.

Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan angka yang cukup mengkhawatirkan.

Sebanyak 94,7 persen masyarakat Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut, namun hanya sekitar 2 persen yang menyikat gigi dengan cara yang benar.

Kesenjangan besar antara frekuensi dan kualitas kebiasaan menyikat gigi inilah yang menjadi pintu masuk munculnya plak.

Plak terbentuk dari sisa makanan dan bakteri yang menempel di permukaan gigi.

Bila dibiarkan, plak mengeras menjadi karang gigi dan memicu radang gusi, demineralisasi enamel, hingga infeksi yang dapat berkembang menjadi penyakit mulut yang lebih berat.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mulut, tetapi juga pada kualitas hidup sehari-hari.

Masalah Global yang Sering Dianggap Remeh

Di tingkat global, persoalan kesehatan mulut juga menjadi beban biaya kesehatan yang besar.

Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2022 menempatkan penyakit gigi dan mulut dalam tiga besar pengeluaran kesehatan terbesar dunia, mencapai 100,87 miliar USD setiap tahunnya.

Angka ini berada tepat di bawah diabetes dan penyakit kardiovaskular.

Meski begitu, sebagian besar masalah kesehatan mulut sebenarnya dapat dicegah.

Kuncinya adalah kebiasaan yang benar dan konsisten, hal yang terlihat sederhana, tetapi membawa dampak besar jika dilakukan setiap hari.

Langkah Sederhana yang Bisa Dilakukan Setiap Hari