Influenza Jangan Dianggap Remeh, Bisa Berdampak ke Otak

Influenza dapat berkembang cepat dan memicu kondisi serius, termasuk risiko yang berkaitan dengan otak bila infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Flu yang dianggap sepele sering kali membuat orang tua menunda pemeriksaan ke dokter. 

Padahal pada sebagian anak, influenza dapat berkembang cepat dan memicu kondisi serius, termasuk risiko yang berkaitan dengan otak bila infeksi sudah menyebar ke seluruh tubuh.

Spesialis Anak Eka Hospital Depok, dr. Nadine Shakina Tabit, Sp.A, menjelaskan bahwa virus influenza bukan hanya menyerang saluran napas.

Tetapi juga dapat menyebar melalui aliran darah ketika infeksi sudah berat. Pada kondisi tertentu, perjalanan virus dapat memengaruhi organ penting lain.

“Permasalahannya adalah ketika dia terkena, kita kan punya saluran peredaran darah, ini kan juga bisa membawa virus ini kemana-mana. Itu bisa juga nanti dia runtutannya ke sana (otak),” jelas dr. Nadine pada media briefing di Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). 

Meski begitu, ia menegaskan bahwa proses penyebaran ke otak tidak terjadi seketika. 

Virus membutuhkan waktu untuk berkembang sehingga pemantauan ketat di fase awal sakit menjadi sangat penting.

Risiko Kejang dan Dampak pada Perkembangan Anak

Salah satu tanda bahaya yang paling dikhawatirkan dokter adalah kejang. Kejang dapat muncul akibat beberapa faktor, termasuk demam tinggi, dehidrasi, maupun infeksi yang berkembang cepat.

Lebih lanjut dr. Nadine mengingatkan bahwa orang tua tidak boleh menunda ketika gejala kejang muncul.

“Kalau ada simptom kejang udah jangan ditunda lagi, karena kita memang tidak pernah tahu kapan dia nanti akhirnya berakibat ke motorik ke depannya,” ujarnya.

Bila virus atau infeksi yang menyertai telah memengaruhi otak, risiko keterlambatan perkembangan (delay) bisa terjadi. 

Kondisi ini dapat bersifat permanen bila tidak ditangani dengan cepat, terutama di usia emas anak pada dua tahun pertama kehidupan.

“Kalau udah delay mbak, permanen. Apalagi 2 tahun pertama tuh kan makanya kan sampai pemerintah juga ada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) kan, karena kan pertumbuhan otak disitu,” jelasnya lebih lanjut.

Karena itu, orang tua perlu memantau perubahan kondisi anak setiap hari, terutama bila gejala influenza tampak semakin berat atau berbeda dari biasanya.

Seberapa Cepat Infeksi Bisa Menyerang Otak?

Sumber: Tribunnews.com
