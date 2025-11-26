Modernisasi Data Kesehatan Mudahkan Layanan, AI Bukan Sekadar Tren

Ringkasan Berita: MDLA telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional dalam skala besar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelayanan kesehatan kini semakin canggih. Modernisasi melalui digitalisasi yang dilakukan tak sekadar tren.

Perusahaan pelayanan kesehatan yang menerapkantransformasi digital, inovasi teknologi, serta modernisasi layanan publik maupun bisnis pun diganjar kepuasan pelanggan hingga buah manis penghargaan.

Sederet perusahaan juga instansi mengakui mendapatkan keuntungan tranformasi digital tersebut.

Bersanding dengan ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), PAM Jaya

dan perusahaan lain, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) meraih penghargaan berkat fondasi digital dua dekade dan pemanfaatan AI dalam rantai pasok kesehatan.

Perusahaan bersama entitas anak menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kesehatan modern berbasis teknologi.

Integrasi Data Digital

Sejak 2003, MDLA telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional dalam skala besar.

Data yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun kini diolah untuk menghasilkan insight yang memperkuat pengambilan keputusan bisnis.

Information Technology Director MDLA, Cahyadi Suwindra Sugondo, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren sesaat.

“Kami sudah menggunakan digital sejak 2003 dan data yang terkumpul sangat banyak. Kami sekarang mencoba mengolah data tersebut, mencari insight apa yang bisa disimpulkan menggunakan teknologi seperti AI,” jelasnya.

Modernisasi Ekosistem Kesehatan

MDLA menggarap digitalisasi di seluruh titik kritis rantai distribusi kesehatan melalui GoApotik yakni platform pemesanan produk kesehatan dan obat resep yang terhubung dengan jaringan apotek.

GPOS B2B & GPOS Lite: sistem operasional apotek untuk pemesanan langsung ke prinsipal, sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan stok dan transaksi.

Warehouse Management System (WMS): dilengkapi pemantauan suhu real-time, barcode system, dan integrasi inventori untuk mempercepat pemenuhan permintaan.