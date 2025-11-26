Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Modernisasi Data Kesehatan Mudahkan Layanan, AI Bukan Sekadar Tren

Sejak 2003, MDLA telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional dalam skala besar.

Penulis: Anita K.W
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Modernisasi Data Kesehatan Mudahkan Layanan, AI Bukan Sekadar Tren
Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto
LAYANAN KESEHATAN - Ilustrasi. MDLA menggarap digitalisasi di seluruh titik kritis rantai distribusi kesehatan melalui GoApotik yakni platform pemesanan produk kesehatan dan obat resep yang terhubung dengan jaringan apotek. 

Ringkasan Berita:
  • MDLA telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional dalam skala besar.
  • Transformasi digital bukan sekadar tren sesaat.
  • Data yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun kini diolah untuk menghasilkan insight yang memperkuat pengambilan keputusan bisnis.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelayanan kesehatan kini semakin canggih. Modernisasi melalui digitalisasi yang dilakukan tak sekadar tren.

Perusahaan pelayanan kesehatan yang menerapkantransformasi digital, inovasi teknologi, serta modernisasi layanan publik maupun bisnis pun diganjar kepuasan pelanggan hingga buah manis penghargaan.

Sederet perusahaan juga instansi mengakui mendapatkan keuntungan tranformasi digital tersebut.

Bersanding dengan ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), PAM Jaya
dan perusahaan lain, PT Medela Potentia Tbk (MDLA) meraih penghargaan  berkat fondasi digital dua dekade dan pemanfaatan AI dalam rantai pasok kesehatan.

Baca juga: Hasil Studi Terbaru : Nutrisi Medis Efektif Turunkan Risiko Infeksi dan Biaya untuk Kesehatan Anak

Perusahaan bersama entitas anak menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem kesehatan modern berbasis teknologi.

Integrasi Data Digital

Sejak 2003, MDLA telah memanfaatkan sistem teknologi untuk mencatat dan mengelola data operasional dalam skala besar.

Data yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun kini diolah untuk menghasilkan insight yang memperkuat pengambilan keputusan bisnis.

Information Technology Director MDLA, Cahyadi Suwindra Sugondo, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren sesaat.

“Kami sudah menggunakan digital sejak 2003 dan data yang terkumpul sangat banyak. Kami sekarang mencoba mengolah data tersebut, mencari insight apa yang bisa disimpulkan menggunakan teknologi seperti AI,” jelasnya.

Modernisasi Ekosistem Kesehatan

MDLA menggarap digitalisasi di seluruh titik kritis rantai distribusi kesehatan melalui GoApotik yakni platform pemesanan produk kesehatan dan obat resep yang terhubung dengan jaringan apotek.

GPOS B2B & GPOS Lite: sistem operasional apotek untuk pemesanan langsung ke prinsipal, sekaligus meningkatkan akurasi pencatatan stok dan transaksi.

Warehouse Management System (WMS): dilengkapi pemantauan suhu real-time, barcode system, dan integrasi inventori untuk mempercepat pemenuhan permintaan.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Data
AI
kesehatan
