Waspadai Anemia Defisiensi Besi pada Anak: Kenali Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya

Anemia defisiensi besi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein penting

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Erik S
zoom-in Waspadai Anemia Defisiensi Besi pada Anak: Kenali Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya
FamilyDoctor.org
ANEMIA - Masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap anemia defisiensi besi, salah satu masalah gizi yang kerap terjadi tanpa disadari (silent disease) dan berdampak besar pada kualitas hidup anak.  Kondisi ini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama karena anemia berkontribusi terhadap tingginya angka stunting karena SKI 2023 menunjukan bahwa 1 dari 4 anak Indonesia mengalami anemia, yang ini menjadi salah satu penyebab yang mendasari keterlambatan pertumbuhan serta perkembangan otak anak   

Ringkasan Berita:
  • Anemia defisiensi besi pada anak sering tidak disadari, padahal dapat menyebabkan pucat, lemas, sulit fokus, hingga hambat tumbuh kembang.
  • Deteksi dini penting karena 1 dari 4 anak Indonesia mengalami anemia, terutama yang pola makannya kurang zat besi.
  • Orang tua dapat membantu mencegah melalui gizi seimbang dan dukungan nutrisi seperti SGM Eksplor dengan IronC serta memantau kebutuhan zat besi lewat kalkulator

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap anemia defisiensi besi, salah satu masalah gizi yang kerap terjadi tanpa disadari (silent disease) dan berdampak besar pada kualitas hidup anak. 

Kondisi ini masih menjadi tantangan serius bagi Indonesia, terutama karena anemia berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. SKI 2023 menunjukan bahwa 1 dari 4 anak Indonesia mengalami anemia, yang ini menjadi salah satu penyebab yang mendasari keterlambatan pertumbuhan serta perkembangan otak anak.

Anemia defisiensi besi merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein penting dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Baca juga: IDAI Ingatkan Anemia Defisiensi Besi Bisa Turunkan Kecerdasan Anak

Bila dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat tumbuh kembang anak, menurunkan daya tahan tubuh, hingga memengaruhi kecerdasan dan prestasi belajar.

Gejala Anemia Defisiensi Besi pada Anak

Menurut dr. Devie Kristiani, Sp.A, Dokter Spesialis Anak RS Bethesda Yogyakarta mengatakan, gejala anemia defisiensi besi sering kali tidak disadari pada tahap awal.

"Anak mungkin tampak pucat, mudah lelah, lesu, atau kurang aktif," kata Devie.

Gejala lain yang perlu diwaspadai meliputi berat badan sulit naik, pertumbuhan terlambat, penurunan nafsu makan, hingga kebiasaan pica (memakan benda bukan makanan seperti tanah atau es batu).

Dikatakannya, anemia defisiensi besi bukan sekadar masalah kurang darah dan kondisi ini berdampak langsung pada perkembangan saraf dan otak.

Studi menunjukkan bahwa anak dengan anemia defisiensi besi memiliki skor kognitif, kemampuan psikomotor, serta konsentrasi yang lebih rendah dibanding anak dengan kadar zat besi yang cukup sehingga akan berpengaruh pada kesiapan mereka belajar di sekolah dan performa akademik dalam jangka panjang. 

"Oleh sebab itu, penting bagi orang tua untuk memastikan anak mendapatkan kecukupan zat besi dimulai dari periode ASI Ekslusif untuk memenuhi kecukupan zat besi pada awal tahap kehidupannya,” jelas dr. Devie.

Penyebab dan Faktor Risiko

Kekurangan zat besi pada anak umumnya disebabkan oleh asupan makanan yang rendah zat besi, penyerapan zat besi yang tidak optimal, atau kehilangan darah akibat infeksi kronis.

Beberapa kelompok anak memiliki risiko lebih tinggi, seperti bayi prematur, anak dengan ibu yang mengalami anemia selama kehamilan, serta anak yang mengonsumsi MPASI (Makanan Pendukung Air Susu Ibu) rendah zat besi.

Faktor gaya hidup juga turut berkontribusi. Konsumsi teh, kopi, atau coklat dapat menghambat penyerapan zat besi di usus. Sebaliknya, penyerapan dapat ditingkatkan melalui konsumsi vitamin C dan susu pertumbuhan yang difortifikasi zat besi.

Baca juga: Kebiasaan Minum Teh Usai Makan Bisa Hambat Penyerapan Zat Besi, Berpotensi Kena Anemia

“Dalam pencegahan anemia defisiensi besi, dibutuhkan tindakan preventif dimulai dari rutin melakukan pengecekan status kecukupan zat besi dengan skrining atau deteksi dini dan mencukupi kebutuhan nutrisi yang kaya akan zat besi. Selain itu, konsumsi vitamin C membantu meningkatkan penyerapan zat besi hingga dua kali lipat. Di sisi lain, susu pertumbuhan yang difortifikasi dapat menjadi pilihan pelengkap nutrisi harian mendukung kecukupan zat besi anak.” kata dr. Devie.

Dr. Devie menambahkan bahwa anemia defisiensi besi sebenarnya dapat dicegah dan diatasi melalui langkah-langkah sederhana seperti mengombinasikan makanan sumber zat besi dengan sumber vitamin C (jeruk, stroberi, tomat) untuk meningkatkan penyerapan; memberikan suplemen zat besi sesuai rekomendasi tenaga kesehatan, terutama bagi anak prematur atau berisiko tinggi.

Kemudian mengurangi konsumsi teh, kopi, atau coklat bersamaan dengan waktu makan; memastikan kecukupan nutrisi sehari-hari, bila perlu dukung dengan susu pertumbuhan yang difortifikasi zat besi dan melakukan konsultasi secara rutin dengan dokter untuk memantau kecukupan nutrisi anak.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
stunting
anemia
zat besi
