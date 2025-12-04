Bahaya Meningitis Mengintai Jamaah Haji-Umrah, Ini Pentingnya Vaksin Konjugat

Ringkasan Berita: Vaksin meningitis bukan hanya syarat administrasi tetapi juga untuk mencegah penularan massal.

Dengan persiapan kesehatan yang lebih matang, jamaah diharapkan dapat menunaikan ibadah haji dan umrah dengan lebih aman.

Bagi jamaah yang akan menghadapi cuaca ekstrem, aktivitas fisik padat, dan situasi kerumunan, perlindungan ini menjadi semakin penting.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setiap tahun, jutaan umat Muslim dari Indonesia bersiap menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Perjalanan yang penuh makna spiritual ini selalu disertai perjalanan panjang, perpindahan antar lokasi, serta interaksi intens dengan jutaan jamaah lain dari berbagai negara. Di tengah suasana yang sarat dengan aktivitas ibadah, para ahli kesehatan kembali mengingatkan bahwa ada satu ancaman yang kerap luput dari perhatian jamaah, yaitu risiko penularan meningitis, infeksi serius yang mudah menyebar melalui kerumunan besar.

Meski Indonesia telah lama menetapkan syarat vaksin meningitis sebagai bagian dari persiapan haji dan umrah, para pakar menegaskan bahwa kewajiban tersebut bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bagian dari upaya mencegah penularan penyakit yang sangat berbahaya di lingkungan dengan mobilitas manusia yang begitu padat.

Ketua Umum Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (PERDOKHI), Dr. dr. Syarief Hasan Lutfie, SpKFR, MARS, AIFO-K, menegaskan bahwa meningitis perlu menjadi perhatian utama mengingat pola penyebarannya melalui droplet. Situasi ini semakin berisiko ketika jamaah berkumpul dalam ruang-ruang padat sepanjang rangkaian ibadah.

Menurut Dr. Syarief, meningitis dapat menyebar dengan cepat karena bakteri yang terbawa droplet mudah berpindah antar individu dalam jarak dekat.

“Droplet itu sangat mudah berpindah, apalagi pada aktivitas jamaah yang serba berdekatan. Para lansia, dengan mobilitas terbatas, berada di tengah kerumunan besar itu kondisi yang memungkinkan penularan penyakit termasuk meningitis,” ujarnya dalam acara Kalventis Luncurkan Vaksin Meningitis Konjugat: Perlindungan Komprehensif bagi Jemaah di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Dengan lebih dari 2 juta jamaah dari seluruh dunia yang berkumpul di berbagai titik seperti hotel, bus, Arafah, Mina, Masjidil Haram, hingga area thawaf dan sa’i, interaksi tanpa henti ini membuat meningitis menjadi salah satu penyakit yang paling diwaspadai otoritas kesehatan Arab Saudi.

Sejarah panjang wabah meningitis yang beberapa kali terjadi di Arab Saudi menjadi alasan utama diberlakukannya persyaratan vaksin untuk seluruh jamaah internasional.

“Nah, ini kenapa Arab Saudi menerapkan vaksin meningitis sebagai syarat wajib. Sudah beberapa kali terjadi wabah, dan penyebarannya sampai ke berbagai negara,” kata Dr. Syarief.

Indonesia juga pernah terdampak pada periode 1987–2001, ketika beberapa kasus meningitis terbawa pulang oleh jamaah haji. Pengalaman tersebut membuat vaksin menjadi perlindungan awal yang paling efektif untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Dr. Syarief menjelaskan bahwa vaksin meningitis konjugat dinilai memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan vaksin polisakarida yang selama ini banyak digunakan.

“Vaksinasi dengan vaksin konjugat itu bermanfaat sekali. Artinya kita lebih tahan, lebih aman untuk melakukan ibadat lagi,” jelasnya.

Keunggulan vaksin meningitis konjugat antara lain:

1. Membentuk memori imun yang lebih kuat dan bertahan lama

2. Mengurangi risiko menjadi carrier tanpa gejala

3. Memutus rantai penularan antar jamaah

4. Efektif untuk semua kelompok usia, dari muda hingga lansia