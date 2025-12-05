Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bukan dari Otak, Meningitis Berawal dari Rongga Hidung, Dokter Ungkap Bahayanya 

dr. Suzy menjelaskan bahwa melemahnya respons imun membuat dinding bakteri mudah menembus pembuluh darah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Bukan dari Otak, Meningitis Berawal dari Rongga Hidung, Dokter Ungkap Bahayanya 
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
PENYAKIT MENINGITIS - Petugas melakukan penyuntikan vaksin meningitis kepada calon jemaah umroh, di Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas 1 Bandung, Jalan Cikapayang, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/7/2024). Penyakit meningitis sering kali dipahami sebagai infeksi otak yang datang tiba-tiba. 

Ringkasan Berita:
  • Penyakit meningitis sering kali dipahami sebagai infeksi otak yang datang tiba-tiba. 
  • dr. Suzy Maria, menjelaskan bahwa bakteri penyebab meningitis tidak langsung menyerang otak
  • Ia menjelaskan bahwa melemahnya respons imun membuat dinding bakteri mudah menembus pembuluh darah

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyakit meningitis sering kali dipahami sebagai infeksi otak yang datang tiba-tiba. 

Meningitis adalah peradangan pada selaput otak (meningen) dan sumsum tulang belakang yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit.

Baca juga: Waspada Carrier Meningitis Tanpa Gejala, Dokter: Penular Terbanyak Justru Orang Sehat

Kondisi ini berbahaya karena bisa menimbulkan komplikasi serius seperti kejang, kerusakan organ, bahkan kematian jika tidak segera ditangani.

Padahal, prosesnya bisa dimulai dari tempat yang sangat sederhana dan sehari-hari yaitu nasofaring. 

Bagian rongga hidung dan tenggorokan ini, sering luput diperhatikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Satgas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), dr. Suzy Maria, menjelaskan bahwa bakteri penyebab meningitis tidak langsung menyerang otak

Ada “jalur sunyi” yang awalnya tidak menimbulkan gejala apa pun.

“Ada orang yang sudah punya koloni Neisseria meningitidis di sini (nasofaring), menumpang hidup normal tidak menyebabkan penyakit sama sekali di orang yang memperolehnya,” ucapnya pada acara Kalventis Luncurkan Vaksin Meningitis Konjugat: Perlindungan Komprehensif bagi Jemaah di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Baca juga: Selain Meningitis, Pemerintah Wajibkan Vaksinasi Polio untuk Jemaah dan Petugas Haji 2025

Koloni tanpa gejala yang berisiko tinggi

Bakteri Neisseria meningitidis dapat hidup nyaman di nasofaring sebagai komensal. 

Tidak menimbulkan batuk, tidak demam, bahkan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Namun pada kondisi tertentu, seperti menurunnya daya tahan tubuh selama perjalanan panjang, perubahan suhu drastis, atau kelelahan berat, bakteri bisa berubah agresif. 

Inilah titik kritis yang sering terjadi pada jemaah haji dan umroh.

Bagaimana bakteri menyusup ke aliran darah?

Lebih lanjut, dr. Suzy menjelaskan bahwa melemahnya respons imun membuat dinding bakteri mudah menembus pembuluh darah.

“Banyak proses sebenarnya ada perubahan di selaput bakteria, yang menyebabkan akhirnya bakteri tadi bisa masuk ke aliran darah,” katanya.

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Super Skor

Jiplak Ulang Sejarah Barcelona & Bayern Munchen, Cara Dramatis PSG Juara di Piala Interkontinental

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
meningitis
Suzy Maria
otak
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Sosok Epy Kusnandar Lahir dari Dunia Teater hingga Sempat Divonis Kanker Otak, Kini Tutup Usia

Sosok Epy Kusnandar Lahir dari Dunia Teater hingga Sempat Divonis Kanker Otak, Kini Tutup Usia

Profil Aktor Epy Kusnandar 'Si Preman Pensiun' yang Meninggal Hari Ini

Profil Aktor Epy Kusnandar 'Si Preman Pensiun' yang Meninggal Hari Ini

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas