Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Asmirandah Konsisten Konsumsi Vitamin D Sejak Program Hamil Pertama, Ini Hasilnya

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Asmirandah mengaku sangat konsisten mengonsumsi vitamin D.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M A.M.J
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Asmirandah Konsisten Konsumsi Vitamin D Sejak Program Hamil Pertama, Ini Hasilnya
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
RUTIN KONSUMSI VITAMIN- Asmirandah ditemui di talkshow  D’Forum: The Miracle of Vitamin D, di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita:
  • Asmirandah mengaku sangat konsisten mengonsumsi vitamin D.
  • Kebiasaan ini berawal dari saran dokter saat kehamilan pertamanya, Chloe Emanuelle Van Wattimena
  • Ternyata programnya berhasil KARENA program hamil dengan vitamin D membuat kesehatan bayi jadi lebih baik.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai seorang ibu rumah tangga, Asmirandah mengaku sangat konsisten mengonsumsi vitamin D.

Kebiasaan ini berawal dari saran dokter saat kehamilan pertamanya, Chloe Emanuelle Van Wattimena, yang lahir pada 25 Desember 2020. 

Baca juga: Bangun Kepadatan Tulang Anak: Penting Aktivitas Fisik hingga Asupan Kalsium dan Vitamin D

Sebelum menjalani program hamil, Asmirandah sudah lebih dulu disarankan oleh dokternya untuk mengonsumsi vitamin D.

"Kalau rutinnya itu sejak program hamil, 2019 pertama kali konsultasi, 2020 jamannya pandemi lagi program hamil jadi disarankan dokter," kata Asmirandah di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

"Ternyata programnya berhasil dan bersyukur banget program hamil dengan vitamin D membuat kesehatan bayi jadi lebih baik," lanjutnya.

Baca juga: Asmirandah Rutin Pantau Nutrisi Anak, Zat Besi Jadi Prioritas

Rekomendasi Untuk Anda

Asmirandah menambahkan awalnya ia hanya mengetahui vitamin D berasal dari paparan sinar matahari. 

Namun, ia jarang memiliki waktu untuk berjemur, ditambah menurutnya paparan sinar matahari di Indonesia tidak selalu ideal.

"Sekarang aku juga kondisinya anak udah sekolah, aktivitas di dalam ruangan bahkan lebih banyak daripada di luar ruangan," ujar Asmirandah.

"Aku memilih untuk tetap mengonsumsi vitamin Prove D3, asupan tambahan yang penting buat tubuh aku, ringkes dan praktis," lanjutnya.

Istri Jonas Rivanno itu juga mengaku berencana menambah momongan dalam waktu dekat ini.

Pada kesempatan yang sama, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dr. Merry Amelya Puspita Sidabutar, Sp.OG, menjelaskan kebutuhan vitamin D pada wanita memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gangguan kesuburan (PCO dan endometriosis), komplikasi kehamilan (preeklamsia dan persalinan prematur), gangguan kesehatan mental (depresi), hingga risiko penyakit kanker (kanker gonad).

"Mungkin ga banyak yang tahu tapi diperlukan sejak bayi bahkan sejak di dalam kandungan, kalau pasien saya discreening dulu vitamin D nya bagus ya," ungkapnya.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Asmirandah
vitamin D
Program Hamil
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas