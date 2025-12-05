Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kesehatan Jadi Prioritas, Ini Tiga Ritual Ala Crazy Rich Grace Tahir yang Pantang Diabaikan

Selain urusan kerja, crazy rich Grace Tahir punya rutinitas wajib yang tak bisa dia abaikan. Semua bermuara pada kesehatannya secara menyeluruh.

Penulis: Willem Jonata
Editor: Anita K Wardhani
Kesehatan Jadi Prioritas, Ini Tiga Ritual Ala Crazy Rich Grace Tahir yang Pantang Diabaikan
HO/IST
SEHAT ALA GRACE - Grace Tahir menilai pentingnya menjaga kesehatan menyeluruh. Bukan hanya fisik, ia juga peduli dengan kesehatan mental. Satu di antaranya melalui kegiatan spiritual. 

Ringkasan Berita:
  • Grace Tahir aktif menjaga kesehatan mental dan fisik.
  • Ada tiga rutinitas penting yang tak pernah Grace abaikan untuk mendukung kesehatannya secara menyeluruh
  • Rutinitasnya dimulai pagi hari.

 

 


TRIBUNNEWS.COM - Selain urusan kerja, crazy rich Grace Tahir punya rutinitas wajib yang tak bisa dia abaikan. Semua bermuara pada kesehatannya secara menyeluruh.

Mulai dari bangun tidur, Grace punya ritual pagi. Ibadah menurut agama dan kepercayaannya adalah hal yang sangat penting baginya.

Baca juga: Medina Zein Curhat di Podcast Grace Tahir soal Kasus Hukumnya, Uci Flowdea Meradang: Terusin!

“Saya memang punya rutinitas pagi yang harus dikerjakan. Pertama, kesehatan spiritual salah satunya dengan ibadah atau doa pagi," ucap Grace.

Tentu saja kegiatan spiritual erat kaitannya dengan kesehatan mental.

Selain memberikan ketahanan emosional, kegiatan spiritual bisa memberikan rasa damai dan sukacita, serta kemampuan untuk memberi dan menerima.

Kegiatan spiritual, berdoa misalnya, juga membuat seseorang lebih optimis menjalani kehidupan karena meyakini adanya harapan, sehingga membantu mengurangi kecemasan.

Kemudian rutinitas wajib kedua adalah berolahraga.

"Kemudian saya ke gym untuk menjaga kesehatan fisik," lanjut dia.

Rutinitas olahraga membuat tubuh menjadi kuat, tulang dan otot lebih kokok, serta. menjaga metabolisme agar berat badan ideal. Baik pula untuk mengurangi stres.

"Terakhir, untuk kesehatan kulit saya,” kata Grace Tahir.

Penting baginya menjaga kesehatan kulit, karena Grace menyukai aktivitas di luar ruangan.

“Meski saya tidak tinggal di Eropa, saya sering traveling ke Eropa, Amerika Serikat, dan udaranya terasa kering,” kata brand ambassador ini.

Menyadari perubahan cuaca yang signifikan tentu saja berdampak pada kondisi kulitnya. Ia membutuhkan skincare yang tepat. Ia pribadi menggunakan W3B Selfcare. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
