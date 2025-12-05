Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Puluhan Tahun Berkarier di Swasta, Erick Thohir Ternyata Punya JHT di BPJS Ketenagakerjaan

Erick Thohir menerima manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan dari masa kariernya di sektor swasta sebelum menjadi menteri.

Editor: Content Writer
Puluhan Tahun Berkarier di Swasta, Erick Thohir Ternyata Punya JHT di BPJS Ketenagakerjaan
Istimewa
MANFAAT JHT — Erick Thohir menerima pencairan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan atas masa kerjanya di sektor swasta. 

TRIBUNNEWS.COM - BPJS Ketenagakerjaan membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT) milik Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir. Saldo JHT tersebut berasal dari kepesertaan Erick di beberapa perusahaan sebelum dirinya terjun ke pemerintahan.

Dijumpai di kediamannya, Erick menceritakan bahwa saat masih bekerja di sektor swasta, ia sudah memahami pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mempersiapkan hari tua yang sejahtera. Karena itu, ia tak ragu membayar iuran sebagai bentuk kewajiban sekaligus kontribusi terhadap program pemerintah.

Baca juga: Kemenkeu: Jaminan Hari Tua Jadi Salah Satu Cara Pekerja Bisa Hidup Layak di Hari Tua

“Sebelum bergabung ke Pemerintahan, saya punya background sebagai swasta. Saya banyak belajar bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melayani semua dengan sangat baik, dan terbukti hari ini ketika saya sudah tidak aktif lagi di swasta dan bergabung kepada pemerintah, saya mendapatkan manfaatnya,” ungkap Erick.

Saat ini sebagai Menpora, pihaknya juga akan berupaya agar para atlet Indonesia mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya merasakannya dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk kita semua. Tentu sebagai Menpora, saya aktif dan akan terus menjalankan kerja sama kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk para atlet. Inilah peran kami sebagai pemerintah dalam melayani para atlet ini dengan menyiapkan dana pensiun,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan bahwa manfaat yang diberikan merupakan hak setiap pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, termasuk penyederhanaan proses klaim melalui kanal digital agar peserta dapat mengakses manfaat dengan lebih cepat dan mudah.

“Kami memastikan seluruh peserta mendapatkan layanan terbaik. Tidak hanya untuk manfaat JHT, tetapi juga program lain seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan Jaminan Pensiun. Harapan kami, semakin banyak pekerja yang sadar pentingnya perlindungan jaminan sosial,” tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menyambut baik komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memberikan perlindungan bagi para atlet Indonesia. Roswita menegaskan bahwa profesi atlet memiliki risiko tinggi sehingga sangat penting untuk mendapatkan perlindungan sejak dini.

“Para atlet adalah aset bangsa. Dengan dukungan Kemenpora, kami ingin memastikan mereka terlindungi ketika berlatih, bertanding, ataupun setelah masa kariernya selesai. Integrasi perlindungan ini menjadi langkah besar untuk ekosistem olahraga Indonesia,” pungkas Roswita.

Deputi Bidang Komunikasi

Baca juga:  Menuai Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Lintas Generasi: Jaminan Hari Tua hingga Jaring Pengaman PHK

BPJS Ketenagakerjaan
Erick Thohir
Jaminan Hari Tua (JHT)
