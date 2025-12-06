Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
5 Makanan Ini Dianjurkan Dikonsumsi Malam Hari sebelum Tidur: Pisang hingga Kiwi

Inilah 5 makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur. Termasuk kacang almond hingga pisang. 

Penulis: garudea prabawati
Editor: Febri Prasetyo
5 Makanan Ini Dianjurkan Dikonsumsi Malam Hari sebelum Tidur: Pisang hingga Kiwi
freepik
MAKANAN SEBELUM TIDUR - Inilah 5 makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur. Termasuk kacang almond hingga pisang.  

TRIBUNNEWS.COM - Lelah setelah seharian beraktivitas sering membuat tubuh membutuhkan asupan tepat untuk mempersiapkan tidur yang lebih nyenyak.

Namun, tidak semua makanan baik dikonsumsi di malam hari, terutama menjelang waktu istirahat.

Para ahli gizi menekankan pentingnya memilih makanan yang ringan, namun tetap mampu membantu proses relaksasi tubuh.

Beberapa jenis makanan bahkan terbukti mendukung kualitas tidur dengan kandungan nutrisi tertentu seperti melatonin, magnesium, atau protein ringan.

Oleh karena itu, mengetahui pilihan makanan yang tepat sebelum tidur dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. 

Lantas berikut ini adalah 5 makanan yang dianjurkan dikonsumsi saat malam hari sebelum tidur, dirangkum Tribunnews.com dari beberapa sumber. 

1. Pisang 

Selain mengandung kalium dan magnesium, yang membantu otot lebih rileks, pisang juga kaya akan asam amino triptofan, mengutip Betterhood.

Dengan sinyal penghasil serotonin, senyawa ini dapat membantu merasa lebih rileks termasuk saat tidur.  

Sehingga mengkonsumsi pisang sebelum tidur adalah pilihan yang tepat. 

2. Kacang Almond 

Almond mengandung banyak nutrisi.

Makan almond secara teratur dapat membantu mengurangi kemungkinan penyakit seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung.

Hal ini lantaran almond merupakan makanan yang memiliki lemak tak jenuh tunggal yang sehat, serat, dan antioksidan.

Mereka juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, mengutip Healthline.

Almond mengandung vitamin B dan magnesium, yang dapat membantu mempromosikan tidur yang lebih baik.

Mengonsumsi jumlah magnesium yang cukup, khususnya, dapat membantu meningkatkan kualitas tidur jika memiliki insomnia.

Halaman 1/2
12
