7 Cara Mengoptimalkan Manfaat Asuransi Kesehatan untuk Proteksi Keluarga Makin Maksimal

TRIBUNNEWS.COM - Biaya rumah sakit yang terus menunjukkan kenaikan sebesar belasan persen per tahun kerap menjadi momok yang menghantui masyarakat Indonesia. Pemicunya tidak lain biaya rawat yang terus membengkak, teknologi medis yang terus diperbarui, dan peningkatan fasilitas serta kualitas obat.

Untuk menghadapi kondisi yang semakin krusial tersebut, masyarakat tentu perlu mencari cara dalam mengelola finansialnya. Salah satunya dengan menyiapkan manfaat perlindungan dari asuransi kesehatan.

Dengan asuransi kesehatan, Anda bisa mendapat jaminan proteksi finansial terhadap risiko biaya rumah sakit saat harus melakukan perawatan atau pengobatan. Tak hanya untuk diri sendiri, asuransi kesehatan juga dapat memberi perlindungan kepada anggota keluarga menyesuaikan kebutuhan dan jenis produk yang dipilih.

Nah, agar manfaat asuransi kesehatan tersebut optimal melindungi keluarga, simak 7 cara memilih produknya berikut ini.

1. Pahami Polis Asuransi Kesehatan dengan Teliti

Dalam asuransi, Anda bisa membaca polis asuransi yang berisi segala informasi penting terkait kontrak asuransi. Dalam polis asuransi kesehatan, Anda bisa melihat manfaat proteksi yang diberikan, syarat dan cara pengajuan klaim, besaran biaya pertanggungan yang diberikan, hingga biaya preminya.

Anda wajib memahami dengan seksama seluruh poin yang dijelaskan pada polis asuransi tersebut. Dengan begitu, Anda bisa menentukan apakah manfaat perlindungan asuransi kesehatan sesuai dengan kebutuhan bersama keluarga atau tidak.

2. Bandingkan Manfaat Asuransi Kesehatan & Asuransi Jiwa

Selain itu, bandingkan pula prioritas untuk membeli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Secara umum, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan adalah 2 produk asuransi yang penting dan sangat direkomendasikan untuk dimiliki oleh semua orang, khususnya yang telah berkeluarga. Namun, jika hanya bisa membeli salah satu produk saja, Anda perlu mempertimbangkan manfaat asuransi mana yang lebih krusial untuk dipilih.

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk asuransi jiwa, produk ini memberi proteksi finansial untuk keluarga saat pihak tertanggung meninggal dunia. Sementara asuransi kesehatan memberi pertanggungan pada biaya rumah sakit untuk pihak tertanggung yang harus menjalani perawatan medis. Tergantung dari kebutuhan, Anda perlu membandingkan manfaat asuransi kesehatan atau asuransi jiwa yang harus didapatkan terlebih dulu demi memberi perlindungan optimal untuk keluarga.

3. Kunjungi Rumah Sakit Rekanan Asuransi

Cara mengoptimalkan manfaat asuransi kesehatan lainnya adalah pastikan untuk melakukan perawatan medis di rumah sakit rekanan. Dengan langkah ini, Anda bisa lebih mudah mengajukan klaim, khususnya dengan sistem cashless, cukup dengan menunjukkan kartu anggota asuransi saja. Jadi, Anda tak harus menggunakan sistem reimbursement dan membayar biaya rumah sakit dengan dana pribadi dulu untuk kemudian mengajukan klaim ke pihak asuransi.

4. Gunakan Fasilitas Tambahan Sesuai Kebutuhan

Jika memang dibutuhkan, jangan ragu untuk menggunakan fasilitas atau fitur proteksi tambahan dari asuransi kesehatan. Disebut rider, asuransi kesehatan bisa menambahkan manfaat perlindungan yang bisa didapatkan oleh nasabahnya di luar dari risiko yang tertulis pada polis.

Namun, mengajukan rider artinya Anda harus membayar premi lebih mahal untuk menikmati fasilitas asuransi yang lebih premium. Tentunya, jika memang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi keuangan, tak ada salahnya untuk menggunakan fasilitas tambahan asuransi kesehatan tersebut untuk menyempurnakan manfaatnya.

5. Cermati Penyesuaian Premi Tahunan Asuransi

Mungkin banyak yang belum tahu, beberapa asuransi kesehatan akan melakukan penyesuaian terhadap biaya premi yang dikenakannya. Hal ini dilakukan untuk menyiasati inflasi biaya medis yang terus terjadi setiap tahunnya dan risiko nasabah yang terus meningkat seiring usia bertambah

Jika kenaikan premi dirasa sudah memberatkan cashflow, jangan ragu untuk mencari opsi produk lain di platform agregator seperti Cermati yang menawarkan manfaat setara dengan harga yang lebih kompetitif. Setia pada satu produk itu baik, tapi setia pada kesehatan dompet jauh lebih penting.

6. Ingat Manfaat Asuransi Kesehatan Sedari Sekarang

Selain itu, selalu ingat jika manfaat asuransi kesehatan pasti dibutuhkan dan sebaiknya diprioritaskan. Pasalnya, tidak ada yang tahu kapan musibah seperti sakit dan kecelakaan menghampiri. Risiko tersebut juga bisa saja terjadi tanpa memandang usia atau kondisi kesehatan seseorang.

Bayangkan saja, saat biaya rumah sakit muncul dalam kondisi keuangan yang sedang melandai. Beban yang ditanggung akan terasa berkali-kali lipat lebih berat saat tak terlindungi asuransi. Oleh karena itu, tak ada salahnya untuk segera memiliki asuransi kesehatan, walaupun masih muda dan sehat sekalipun, agar bisa merasakan manfaatnya secara lebih optimal.

7. Tetap Jaga Kesehatan dan Keselamatan Diri dan Keluarga