Dokter Ungkap Bahaya Mikroplastik, Bisa Picu Batuk Kronis hingga Kanker Paru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mikroplastik kini tidak hanya menjadi ancaman di laut dan rantai makanan, tetapi juga telah terdeteksi di udara dan air hujan.

Beberapa waktu lalu, Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan partikel plastik berukuran sangat kecil telah terbawa angin dan turun bersama air hujan di wilayah Jakarta.

Ini menandakan paparan mikroplastik semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dokter Spesialis Paru RS Hermina Solo, dr Thifla Farhani SpP, menjelaskan bahwa mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran mikroskopis yang berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan.

“Mikroplastik itu merupakan partikel plastik yang sangat kecil jadi ukurannya itu kurang dari 5 mikrometer,” kata dr Thifla pada live streaming Healthy Talk di Tribun Health, Minggu (14/12/2025).

Ukuran mikroplastik yang sangat kecil membuatnya tidak kasatmata.

Partikel ini terbentuk dari proses degradasi sampah plastik yang terjadi dalam waktu lama, baik di darat maupun di laut.

Dalam perkembangannya, mikroplastik dapat terangkat ke atmosfer melalui proses penguapan, kemudian kembali turun ke permukaan bumi bersama hujan.

Fenomena ini membuat paparan mikroplastik tidak lagi terbatas pada wilayah pesisir atau laut, melainkan juga daerah perkotaan.

Di Indonesia, beberapa wilayah dengan aktivitas manusia tinggi dilaporkan memiliki paparan mikroplastik cukup signifikan, termasuk Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Bisa Picu Peradangan Paru

Dr Thifla menegaskan, ukuran mikroplastik yang sangat kecil memungkinkan partikel ini terhirup dan masuk ke saluran pernapasan.

Jika paparan terjadi berulang, tubuh akan meresponsnya sebagai benda asing.

“Setiap partikel yang kecil ini jika terjadi paparan berulang itu akan menyebabkan terjadi proses peradangan,” ujarnya.

Respons awal tubuh umumnya berupa batuk.

Batuk merupakan mekanisme pertahanan untuk mengeluarkan benda asing dari saluran napas.