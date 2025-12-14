Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Color Walk, Tren Jalan Kaki Bikin Sehat dan Pikiran Lebih Tenang

Color walk adalah kegiatan jalan kaki yang belakangan makin digemari karena bukan cuma menyehatkan badan

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Wahyu Aji
HO/IST
MANFAAT COLOR WALK - Sekitar 12.000 peserta memadati kawasan Gading Serpong Kabupaten Tangerang Banten, Sabtu (13/12/2025) untuk mengikuti Paramount Color Walk. Tampilan warna warni membuat Color Walk bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran lebih tenang, di tengah rutinitas harian yang padat dan banjir informasi. 

Ringkasan Berita:
  • Color walk adalah tren jalan kaki yang menggabungkan olahraga ringan dengan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres.
  • Dengan fokus pada warna-warna di sekitar, aktivitas ini membantu peserta lebih sadar pada momen saat ini sekaligus menyehatkan tubuh. 
  • Selain manfaat fisik seperti menjaga kesehatan jantung dan memperbaiki kualitas tidur, color walk juga menyampaikan pesan kebersamaan dan keberagaman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Color walk adalah kegiatan jalan kaki yang belakangan makin digemari karena bukan cuma menyehatkan badan, tapi juga bikin pikiran lebih rileks.

Dalam color walk, peserta berjalan santai sambil fokus pada warna-warna di sekeliling.

Cara ini dipercaya bisa membantu mengurangi stres dan membuat pikiran lebih tenang, di tengah rutinitas harian yang padat dan banjir informasi.

Pendiri Take Root Therapy, Saba Harouni Lurie, menjelaskan bahwa color walk termasuk teknik “grounding”, yaitu cara sederhana untuk menenangkan diri saat merasa cemas, lelah secara mental, atau kewalahan.

“Dengan fokus pada satu warna, perhatian kita jadi tidak terjebak pada rasa cemas, tapi kembali ke apa yang sedang kita alami saat ini,” ujar Lurie, dikutip dari Real Simple, Minggu (14/12/2025).

Selain menyehatkan, color walk juga identik dengan warna-warni bubuk yang membuat suasana makin seru.

Campuran warna tersebut sering dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan keberagaman, sekaligus menyampaikan pesan positif tentang toleransi dan persatuan.

Manfaat color walk juga berasal dari aktivitas jalan kaki itu sendiri.

Jalan santai diketahui baik untuk pernapasan, kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, hingga membantu tidur lebih nyenyak.

Ketika jalan kaki dilakukan sambil fokus pada warna, efek menenangkan untuk pikiran pun terasa lebih kuat.

Antusiasme masyarakat terlihat dari acara Paramount Color Walk yang diikuti sekitar 12.000 peserta di Lapangan Pasadena Central District, Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (13/12/2025).

Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi, mengatakan rute sepanjang 7 kilometer tersebut dirancang sebagai ajang olahraga santai yang mempererat kebersamaan dan menyebarkan energi positif.

“Ini bukan cuma soal olahraga, tapi juga rekreasi dan silaturahmi. Peserta bisa menikmati momen kebersamaan yang seru dan berkesan,” ujarnya.

Menurut Nawawi, di era sekarang jalan kaki dan lari sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan.

Karena itu, acara seperti color walk menjadi wadah bagi warga, khususnya di kawasan Gading Serpong, untuk saling bertemu dan berinteraksi dalam suasana santai.

“Selain jalan sehat, acaranya juga diramaikan dengan musik, bazar makanan, dan pameran mural, jadi lengkap sebagai hiburan untuk komunitas,” katanya.

Sumber: Tribunnews.com
jalan kaki
stres
berjalan
Kabupaten Tangerang
