Tribun Kesehatan
Cegah Kekerasan Seksual, Ini Cara Kenalkan Tubuh Pribadi pada Anak Sejak Dini

Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dimulai dari rumah melalui edukasi kesehatan yang sederhana dan sesuai usia. 

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
dok. Kompas
Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dimulai dari rumah melalui edukasi kesehatan yang sederhana dan sesuai usia.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

 

Ringkasan Berita:
  • Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dimulai dari rumah.
  • Edukasi kesehatan yang sederhana dan sesuai usia jadi pintu. 
  • Mengenalkan konsep tubuh pribadi serta membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman sejak anak berada di usia dini.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dimulai dari rumah melalui edukasi kesehatan yang sederhana dan sesuai usia. 

Salah satu fondasi pentingnya adalah mengenalkan konsep tubuh pribadi serta membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman sejak anak berada di usia dini.

Baca juga: Tegas Menolak Narasi Dugaan Kekerasan Seksual di Lokasi Bencana: Korban Butuh Empati Bukan Sensasi

Penggagas Gerakan Kakak Aman Indonesia, Hana Maulida, menjelaskan bahwa edukasi tersebut ditujukan bagi anak usia TK hingga SD kelas 6. 

Fokusnya bukan pada pembahasan seksualitas secara sempit, melainkan pada pemahaman anak tentang tubuhnya sendiri dan kemampuan bersikap saat berada dalam situasi yang tidak nyaman.

“Yang kami ajarkan sebenarnya sangat sederhana, yaitu konsep bagian tubuh pribadi. Dalam konsep kami, bagian tubuh pribadi adalah seluruh bagian yang tertutup baju renang ditambah mulut,” ujar Hana Maulida pada live streaming Beauty Health Tribun Health, Minggu (14/12/2025). 


Swimsuit Rules untuk Mengenalkan Tubuh Pribadi Anak

Ilustrasi anak aktif dan sehat.
Ilustrasi anak aktif dan sehat. (ISTIMEWA)

Konsep yang digunakan Kakak Aman merujuk pada swimsuit rules, pendekatan yang juga diterapkan di berbagai negara. 

Dalam konsep ini, bagian tubuh pribadi meliputi dada, perut, area genital, paha, bokong, serta mulut.

Materi disampaikan dengan metode yang ramah anak, seperti lagu dan gerakan, agar pesan lebih mudah dipahami. 

Melalui pendekatan ini, anak dikenalkan pada batasan tubuh tanpa rasa takut atau tekanan.

Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi anak untuk mengenali sentuhan yang tidak aman. 

Ketika terjadi sentuhan pada bagian tubuh pribadi yang membuat anak merasa tidak nyaman, anak perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Sumber: Tribunnews.com
kekerasan seksual
anak usia dini
pengenalan tubuh sejak dini
