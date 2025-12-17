Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Dua Menit yang Sering Terlewat, Tapi Menentukan Kesehatan Gigi dan Gusi

Cara, tekanan dan durasi sikat gigi ternyata bisa menjadi pembeda antara mulut yang benar-benar sehat serta masalah gusi yang datang secara diam-diam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: willy Widianto
zoom-in Dua Menit yang Sering Terlewat, Tapi Menentukan Kesehatan Gigi dan Gusi
Tribunnews.com
SIKAT GIGI - Ilustrasi Sikat Gigi. Menyikat gigi sering dianggap rutinitas sederhana yang dilakukan sambil lalu, bahkan kerap terburu-buru di sela aktivitas harian. Padahal, kebiasaan kecil ini menyimpan peran besar dalam menjaga kesehatan gigi dan gusi. Cara, tekanan, dan durasi menyikat gigi ternyata bisa menjadi pembeda antara mulut yang benar-benar sehat dan masalah gusi yang datang diam-diam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyikat gigi sering dianggap rutinitas sederhana yang dilakukan sambil lalu, bahkan kerap terburu-buru di sela aktivitas harian. Padahal, kebiasaan kecil ini menyimpan peran besar dalam menjaga kesehatan gigi dan gusi. Cara, tekanan, dan durasi menyikat gigi ternyata bisa menjadi pembeda antara mulut yang benar-benar sehat dan masalah gusi yang datang diam-diam.

Baca juga: Dari Rongga Mulut ke Otak, Ini Alasan Mengapa Kesehatan Gigi Penting untuk Cegah Stroke

Ahli Penyakit Gusi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Amaliya, drg., M.Sc., Ph.D., mengingatkan bahwa menyikat gigi tidak cukup dilakukan asal cepat. Waktu minimal dua menit dibutuhkan agar seluruh permukaan gigi termasuk bagian yang jarang terlihat dapat dibersihkan secara menyeluruh.

“Sikat gigi berapa lama? Minimal dua menit. Supaya seluruh permukaan gigi terkena dan dibersihkan. Jangan lupa juga bagian dalam yang sering terlewat,” ujar Prof. Amaliya dalam diskusi Indonesia Hygiene Forum 2025, Rabu (17/12/2025).

Bagian Dalam Gigi, yang Sering Terlupakan

Menurut Prof. Amaliya, banyak orang merasa sudah menyikat gigi dengan benar, padahal masih ada area yang luput dari perhatian. Bagian gigi yang menghadap ke lidah atau tertutup pipi kerap dianggap aman, meski justru menjadi tempat favorit sisa makanan dan plak menumpuk.

Untuk mencegah hal ini, ia menyarankan teknik menyikat gigi secara bertahap dan teratur. Salah satunya dengan metode menghitung, yakni membersihkan tiga gigi terlebih dahulu, lalu berpindah ke tiga gigi berikutnya hingga seluruh gigi tersikat.

“Dengan cara ini, waktu menyikat gigi bisa mencapai dua menit dan hampir tidak ada bagian gigi yang terlewat,” jelasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Teknik sederhana ini mengubah kebiasaan menyikat gigi dari sekadar rutinitas menjadi proses yang lebih sadar dan terarah.

Lebih dari Sekadar Membersihkan Gigi

Menyikat gigi, kata Prof. Amaliya, bukan hanya soal membersihkan permukaan gigi. Di balik gerakan sikat yang tepat, ada fungsi lain yang sering tidak disadari: memijat gusi.

“Jadi menyikat gigi itu bukan hanya membersihkan, tapi juga memijat gusi. Itu sebabnya harus dilakukan perlahan, per bagian,” ujarnya.

Baca juga: Saat Kesehatan Mulut Ibu Menjadi Penentu Awal Kehidupan Anak

Pijatan lembut saat menyikat gigi membantu menjaga kesehatan jaringan gusi dan melancarkan peredaran darah di sekitarnya. Kebiasaan ini dapat mencegah peradangan gusi yang kerap muncul akibat teknik menyikat yang salah.

Lembut Lebih Baik daripada Keras

Di sisi lain, Prof Amaliya juga mengingatkan agar tidak menyikat gigi terlalu keras. Tekanan berlebihan yang dilakukan berulang kali justru bisa mengikis permukaan gigi, terutama pada gigi yang posisinya berhimpitan.

Selain itu, menyikat gigi sebaiknya tidak dilakukan segera setelah mengonsumsi makanan atau minuman asam. Pada kondisi tersebut, permukaan gigi menjadi lebih rentan dan mudah terkikis jika langsung disikat.

Nasional

Sosok Zulkifli Tanjung, Bos PO Bus KYM Trans Tersangka Bisnis Ilegal Baju Bekas Senilai Rp1,3 T

Super Skor

Uji Coba Al Nassr Berakhir Tanpa Pemenang, Cristiano Ronaldo Turun dan Sumbang Gol

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Prof Amaliya
kesehatan gigi dan gusi
sikat gigi
Universitas Padjadjaran
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas