Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Anak mewarisi sifat dari kedua orang tua, namun pengaruh gen bisa berbeda tergantung jenis sifat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah
Xinhua/Bai Xue
ILUSTRASI BAYI - Seorang perawat menggendong bayi baru lahir dan berinteraksi dengan sang ibu di sebuah rumah sakit di Kota Xuzhou, Provinsi Jiangsu, China timur, pada 12 Mei 2024. (Xinhua/Bai Xue). Anak mewarisi sifat dari kedua orang tua, namun pengaruh gen bisa berbeda tergantung jenis sifat. 

Ringkasan Berita:
  • Anak mewarisi sifat dari kedua orang tua, namun pengaruh gen bisa berbeda tergantung jenis sifat.
  • Penelitian menunjukkan kecerdasan lebih banyak diwariskan dari ibu, sementara tinggi badan dominan dari ayah.
  • Selain itu, faktor genetik orang tua juga memengaruhi berat badan, gaya tidur, penglihatan, kesehatan mental, hingga suasana hati anak.


TRIBUNNEWS.COM – Setiap anak lahir membawa warisan genetik dari kedua orang tuanya.

Sifat-sifat tertentu, seperti kecerdasan dan tinggi badan, ternyata memiliki kecenderungan untuk diturunkan secara berbeda.

Misalnya, kepintaran disebut lebih banyak dipengaruhi oleh gen dari ibu, sementara tinggi badan cenderung diwariskan dari ayah.

Banyak orang beranggapan bahwa ayah dan ibu memiliki porsi yang sama, yakni 50-50, dalam menurunkan sifat kepada anak.

Namun, meskipun kita mewarisi 50 persen gen dari masing-masing orang tua, besar kecilnya pengaruh gen tersebut terhadap sifat tertentu bisa berbeda-beda.

Salah satu alasannya adalah karena beberapa gen lebih aktif dibandingkan gen lainnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Komplikasi lain muncul akibat epigenetika, yaitu fenomena ketika lingkungan memengaruhi cara gen diekspresikan dalam tubuh.

Mengutip familyeducation.com, medicinenet.com, dan rd.com, berikut ini sifat-sifat yang diwariskan dari ayah dan juga dari ibu.

1. Tinggi Badan: Ayah

Karakteristik fisik dan penampilan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh gen ayah, meskipun gen ibu juga berperan.

Tinggi badan seseorang saat dewasa memang dipengaruhi oleh faktor genetik orang tua, tetapi tidak sesederhana hanya memiliki “gen tinggi” dalam keluarga.

Setidaknya terdapat sekitar 700 variasi genetik yang berperan dalam menentukan tinggi badan seseorang.

Baca juga: 10 Tanda Narsisis atau Kemungkinan Memiliki NPD: Salah Satunya Suka Menjadi Pusat Perhatian

Meskipun sifat ini berasal dari gen ibu dan ayah, sejumlah bukti menunjukkan bahwa gen ayah memainkan peran yang lebih dominan dalam hal tinggi badan.

Para peneliti menyoroti faktor pertumbuhan seperti insulin-like growth factor (protein IGF) ketika membahas tinggi badan.

Faktor ini merupakan sifat genetik yang bertanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan.

Gen wanita memiliki reseptor kontradiktif yang disebut IGF2R.

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Halaman 1/4
1234
Tags:
sifat
orang tua
tinggi badan
genetik
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Indonesia Siap Masuki Era Baru Pengobatan Pasien Kanker & Penyakit Genetik dengan Terapi Sel dan Gen

Indonesia Siap Masuki Era Baru Pengobatan Pasien Kanker & Penyakit Genetik dengan Terapi Sel dan Gen

Tribunnews.com Raih Penghargaan Mitra Pentahelix Pelaksanaan Program GENTING

Tribunnews.com Raih Penghargaan Mitra Pentahelix Pelaksanaan Program GENTING

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas