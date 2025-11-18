Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Daycare di Gedung Kompas Gramedia, Rumah Kedua bagi Anak-anak

Daycare di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat, rumah kedua bagi anak-anak dan mitra terpercaya bagi orang tua pekerja.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Daycare di Gedung Kompas Gramedia, Rumah Kedua bagi Anak-anak
ist
DAYCARE - Daycare di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat, rumah kedua bagi anak-anak dan mitra terpercaya bagi orang tua pekerja. 

Ringkasan Berita:
  • Daycare di Lantai 4 Unit 1, Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat.
  • Hadir sebagai rumah kedua bagi anak-anak dan mitra terpercaya bagi para orang tua pekerja. 
  • Daycare ini bukan hanya sekadar tempat menitipkan anak, tetapi ruang hangat yang menumbuhkan rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan setiap hari.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah kesibukan orang tua modern, hadir sebuah daycare yang berlokasi di Lantai 4 Unit 1, Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat.

Daycare ini sebagai rumah kedua bagi anak-anak dan mitra terpercaya bagi para orang tua pekerja. 

Dengan filosofi “We Are Family, We Care”, Wimili Childcare hadir bukan sekadar tempat menitipkan anak, tetapi ruang hangat yang menumbuhkan rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan setiap hari.

Daycare ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan tempat pengasuhan yang profesional, penuh perhatian, dan memahami pentingnya keseimbangan antara perkembangan akademik dan emosional. 

Di sini, setiap anak diperlakukan seperti keluarga: diasuh, didengar, dan dibimbing untuk tumbuh dengan percaya diri dan bahagia.

Program & Kurikulum Berbasis Cinta dan Tumbuh Kembang Anak

Wimili Childcare menyediakan program sesuai usia dan tahap perkembangan, mulai dari infants (2–12 bulan), junior toddler (1–2 tahun), toddler (3–4 tahun), hingga pre-school (5–7 tahun). 

Penyesuaian ini dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Setiap kurikulum dirancang dengan pendekatan holistik, menggabungkan aspek emosional, sosial, motorik, kemandirian, imajinasi, dan literasi. 

Aktivitas harian diatur seimbang, dari waktu bermain, belajar, beristirahat, hingga menikmati makanan bernutrisi, agar anak merasa nyaman dan tumbuh dengan optimal.

 

Fasilitas Unggulan untuk Kenyamanan dan Keamanan Anak

Wimili Childcare memahami bahwa rasa tenang orang tua adalah prioritas utama. 

Oleh karena itu, setiap ruang dihadirkan dengan standar kebersihan dan keamanan tinggi, serta dilengkapi:

Menu makanan bergizi yang disiapkan langsung di dapur Wimili

Tags:
Daycare
Kompas
Gramedia
anak
orangtua
