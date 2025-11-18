Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bacaan Doa

Rukun dan Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah, Lengkap dengan Bacaan Doanya

Shalat jenazah merupakan salah satu kewajiban kaum Muslim terhadap sesama Muslim yang telah meninggal dunia, berikut rukun dan tata caranya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lanny Latifah
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Rukun dan Tata Cara Melaksanakan Shalat Jenazah, Lengkap dengan Bacaan Doanya
SRIPO/SRIPO/SYAHRUL
SHALAT - Puluhan umat muslim dan muslimah memanjatkan doa minta hujan seusai mengikuti serangkaian Shalat Istisqa, shalat minta hujan di halaman Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, Kamis (12/10/2023). Shalat jenazah merupakan salah satu kewajiban kaum Muslim terhadap sesama Muslim yang telah meninggal dunia, berikut rukun dan tata caranya. 

TRIBUNNEWS.COM - Shalat jenazah merupakan salah satu kewajiban kaum Muslim terhadap sesama Muslim yang telah meninggal dunia.

Shalat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah.

Artinya, kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum Muslimin, namun kewajiban itu akan menjadi gugur apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari umat Islam.

Dengan kata lain, jika ada sebagian orang melaksanakannya, maka umat Islam yang lain terbebas dari dosa.

Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang menunaikannya, maka semuanya akan menanggung dosa.

Dilansir dari laman resmi Kemenag, Imam An-Nawawi menjelaskan:

الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَهُوَ إجْمَاعٌ

Artinya: “Shalat atas jenazah adalah fardhu kifayah tanpa ada khilaf menurut kami, dan hal itu merupakan ijma‘ (kesepakatan ulama).” (Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, (Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: t.t), juz V, halaman 169)

Rekomendasi Untuk Anda

Meski tidak dilakukan setiap hari, setiap Muslim dianjurkan memahami tata cara shalat jenazah agar dapat melakukannya dengan benar saat diperlukan.

Berbeda dari shalat pada umumnya, shalat jenazah tidak memiliki rukun rukuk dan sujud.

Pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri, ditandai dengan empat kali takbir, serta bacaan doa khusus untuk jenazah.

Baca juga: Bacaan Surat Al Insyirah atau Asy Syarh Dilengkapi Artinya, Manfaat dan Keutamaan

Rukun dan tata cara shalat jenazah telah dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja (Indonesia, Daru Ihya'il Kutubil Arabiyyah: t.t), h. 103-105.

Berikut penjelasan lengkap mengenai rukun dan tata cara shalat jenazah.

Rukun Shalat Jenazah

Dalam kitab di atas dijelaskan bahwa rukun shalat jenazah ada 7 (tujuh), yaitu:

  1. niat;
  2. takbir empat kali;
  3. berdiri bagi yang mampu;
  4. membaca Al-Fatihah;
  5. membaca shalawat;
  6. mendoakan mayit; dan
  7. salam.

Tata Cara Shalat Jenazah

1. Niat

Saat melaksanakan shalat jenazah, seorang muslim harus melafalkan niat di dalam hati yang berbarengan dengan pelaksanaan takbiratul ihram.

Niat shalat jenazah tidak perlu menyebutkan nama orang yang akan dishalatkan. Adapun lafal niat shalat jenazah adalah sebagaimana berikut:

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Halaman 1/4
1234
Tags:
rukun
tata cara
Shalat Jenazah
Bacaan Doa
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas