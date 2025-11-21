Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025, Berikut Bacaan Niatnya

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki akhir tahun 2025, umat Islam yang ingin melaksanakan amalan Ayyamul Bidh perlu mengetahui jadwal pelaksanaannya berdasarkan penanggalan Hijriyah.

Puasa Ayyamul Bidh biasa disebut puasa hari-hari putih.

Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah tiap bulannya.

Dilansir Buku Pintar Panduan Lengkap Ibadah Muslim karya Ust. M. Syukron Maksum, puasa itu disebut puasa Ayyamul Bidh karena tiga hari tersebut bertepatan dengan bulan yang bersinar terang sehingga malam tampak putih bercahaya.

Diketahui, puasa Ayyamul Bidh ini termasuk dalam ibadah sunnah, yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika tidak dilaksanakan juga tidak menimbulkan dosa.

Puasa sunnah merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw dan dikerjakan secara sukarela oleh umat Islam dengan harapan mendapat pahala dari Allah SWT.

Pada Desember 2025 bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1447 H dalam kalender Hijriah.

Lantas, kapan jadwal puasa Ayyamul Bidh Desember 2025?

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

Berdasarkan perhitungan kalender Islam, berikut jadwal puasa Ayyamul Bidh di bulan Desember 2025:

Puasa Ayyamul Bidh hari pertama: Kamis, 4 Desember 2025 atau 13 Jumadil Akhir 1447 H

Puasa Ayyamul Bidh hari kedua: Jumat, 5 Desember 2025 atau 14 Jumadil Akhir 1447 H

Puasa Ayyamul Bidh hari ketiga: Sabtu, 6 Desember 2025 atau 15 Jumadil Akhir 1447 H

Keutamaan puasa sunnah tentu memiliki kekhasan sendiri yang berbeda keutamaan puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadhan.

Berikut beberapa keutamaan dari puasa sunnah sebagaimana dikutip dari Baznas:

Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Membersihkan jiwa dan tubuh dari dosa

Menjadi amalan yang diperhitungkan di sisi Allah SWT

Mencontoh dan mengikuti segala amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW

Niat Puasa Ayyamul Bidh

نَوَيْتُ صَوْمَ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma ayyaamal bidh sunnatan lillaahi ta'ala

Artinya: "Saya berniat melakukan puasa pada hari-hari putih, sunah karena Allah ta'ala."

Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh

1. Laksana Puasa Sepanjang Masa

Nilai penting dari puasa sunah tiga hari dalam sebulan adalah laksana puasa sepanjang masa.

Sebagaimana diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Puasa tiga hari setiap bulan, bagaikan puasa selama hidup (sepanjang masa)." (Mutafaq alaih).