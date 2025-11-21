Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa Suami Istri Agar Selalu Rukun dan Harmonis, Rahasia Hidup Bahagia

Pasangan suami dan istri dapat membaca doa-doa berikut ini agar rumah tangga dan hubungan selalu rukun, harmonis dan bahagia.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
Doa Suami Istri Agar Selalu Rukun dan Harmonis, Rahasia Hidup Bahagia
BeFunky/Tribunnews.com
DOA SUAMI ISTRI - Pasangan suami dan istri dapat membaca doa-doa berikut ini agar rumah tangga dan hubungan selalu rukun, harmonis dan bahagia. 

Ringkasan Berita:
  • Pasangan suami istri dianjurkan selalu berdoa kepada Allah SWT agar rumah tangganya harmonis.
  • Doa-doa agar suami istri selalu rukun dan harmonis terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
  • Rasulullah SAW menjelaskan tentang hubungan suami istri dalam beberapa hadis.

TRIBUNNEWS.COM - Pernikahan merupakan ibadah terpanjang bagi suami dan istri yang membangun rumah tangga dengan mengharap ridha Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, baik suami mau pun istri akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan dalam rumah tangga mereka.

Rasulullah bersabda: "...Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka..." (HR. Bukhari no. 7138 dan Muslim no. 1829)

Ketika menjalani kehidupan rumah tangga, suami mau pun istri mungkin pernah bertengkar atau berselisih tentang sesuatu.

Meski demikian, setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan hubungan yang harmonis dan penuh kerukunan.

Untuk menjaga rumah tangga tetap rukun dan harmonis, suami istri dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT, yang dikutip dari Quran Kemenag, Kitab Al-Adzkar karya Imam An-Nawawi dan sumber lain.

Doa agar Suami Istri Selalu Rukun dan Harmonis

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَاجْعَلْ بَيْتَنَا سَكِينَةً دَائِمَةً

Rabbana hab lana min ladunka mawaddatan wa rahmatan, waj‘al baitanā sakīnah dā’imah

Arti: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami cinta dan kasih sayang dari sisi-Mu, dan jadikanlah rumah tangga kami penuh ketenangan yang langgeng.”

Baca juga: Doa saat Cemburu pada Suami, Jadi Obat dari Segala Kekesalan

Doa agar Allah Memperbaiki Hubungan Suami Istri

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا

Allahumma allif baina qulūbinā, wa ashlih dzāta baininā

Arti: “Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami.” (HR. Muslim)

Doa Mohon Keberkahan Rumah Tangga

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي

Allahumma bārik lī fī ahli.

Arti: “Ya Allah, berkahilah keluargaku.” (HR. Ahmad)

Doa Mohon Pasangan dan Keturunan yang Baik

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

Rabbana hab lanā min azwājinā wa dzurriyyātinā qurrata a‘yun…

Arti: “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata.” (QS. Al-Furqan: 74)

Hadis tentang Suami Istri

Hubungan suami istri disebutkan dalam sejumlah hadis, menurut penjelasan Kantor Urusan Agama Menteng Jakarta Pusat di laman resminya.

Halaman 1/2
12
Tags:
Bacaan Doa
Doa Suami Istri Agar Selalu Rukun
Doa Suami Istri
