Merangkai Pesona Danau Toba dan Mandalika Lewat Karya Busana 

Rateh Wulandari merangkai keindahan du tempat itu lewat koleksi

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pesona indahnya pulau Indah Toba dan Mandalika diabadikan dalam karya busana.



Rateh Wulandari, sosok dibalik jenama Greisy merangkai keindahan du tempat itu lewat koleksi terbarunya.



Dalam helatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026, busana terbaru ini bertema “Waves Of Heritage”.

"Sejak awal kami hadir di 2020, desain kami modis, berkualitas dan inspiratif bagi wanita dan keluarga Indonesia. Kami terus berkreasi menghadirkan koleksi dengan desain yang unik dan inovatif untuk memikat hati para penggemar fashion muslim Indonesia, kata dia di Jakarta, Jumat (21/11/2025).





Karya busana Rateh berhasil memadukan detail motif etnik dengan sentuhan modern melalui permainan warna pastel hingga bold.



Ada 9 look dari Raya Series yang terdiri dari dress, tunik, blouse, dan outer dengan eksplorasi motif yang terinspirasi dari keragaman wastra nasional.

Koleksi ini menggambarkan perjalanan perempuan Indonesia yang lahir dari warisan budaya dan tumbuh bersama gelombang zaman.



Merangkai kisah dari dua pulau indah, Toba dan Mandalika, busana ciptaan Rateh menjadi simbol harmoni antara alam, budaya, dan jiwa perempuan.

Mengusung material berkualitas tinggi, seperti satin silk yang melambangkan kilau air dan kemewahan feminin, kemudian chiffon premium yang ringan, merepresentasikan gerak angin dan ombak lembut, serta organza broderie yang menghadirkan tekstur seperti pantulan cahaya di air.

Sentuhan payet dan bordir sebagai simbol kilau heritage yang tak lekang waktu.



Koleksi ini didominasi warna navy blue dan maroon yang dikombinasi dengan warna netral seperti soft cream dan misty white.

Siluet dari cutting loose, layering, flowy, dengan sentuhan voluminous sleeves memberikan kesan anggun, feminin, sekaligus bold.

Kemudian, ornamen berupa bordir, payet, dan aksen layering dari chiffon dan organza memperkuat nuansa etnik modern dari koleksi ini.



Bukan Debut Pertama di Ajang JMFW

INSPIRASI MANDALIKA - Rateh Wulandari, sosok dibalik jenama Greisy dan hasil karyanya. Merangkai kisah pulau Indah Toba dan Mandalika lewat koleksi barunya dalam helatan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026, busana terbaru ini bertema “Waves Of Heritage”.



Sebelumnya, Rateh Wulandari telah meramaikan ajang Jakarta Muslim Fashion Week 2025.

Dengan desain yang modern dan elegan, ia menampilkan “Sweet Ribbon Flowers”.

Koleksi bernuansa feminin ini memadukan detail motif bunga dan pita yang menawan serta warna-warna pastel yang lembut.

Ada 10 look yang terinspirasi dari keindahan taman bunga dan manisnya pita yang menjadi simbol kecantikan wanita, koleksi ini mengeksplorasi aksentuasi berupa bunga dan pita.

Profil Singkat Rateh Wulandari