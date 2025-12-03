Doa agar Terhindar dari Fitnah Dajjal di Akhir Zaman, Tanda Kiamat Kubra

Ringkasan Berita: Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat besar (kubra).

Dajjal adalah sosok penipu yang muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia.

Rasulullah Saw mengajarkan doa perlindungan agar terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman.

TRIBUNNEWS.COM - Dajjal merupakan penipu besar yang akan muncul di akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia.

Kemunculan Dajjal akan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat (kubra) yang tidak diketahui oleh siapa pun kecuali Allah Swt.

Ibn Manẓūr menulis dalam Lisān al-Arab bahwa Ibnu Sayyidah menjelaskan tentang Dajjal yang akan menebarkan berbagai kebohongan dan memanipulasi sesuatu yang benar dengan yang salah.

Dalam buku Misteri Akhir Dunia, Muhammad bin Abdurrahman al-Arifi menulis bahwa Dajjal hanya dapat melihat dengan satu mata karena mata yang lain buta dan ia bisa mengelilingi Bumi dalam waktu singkat.

Pada awal kemunculannya, Dajjal akan memanfaatkan kekacauan di Bumi dan muncul seolah sebagai penyelamat, hingga seiring berjalannya waktu ia akan mendapat pengikut hingga mengaku dirinya sebagai tuhan, menurut penjelasan Wisnu Sasongko dalam buku Armagedon 2.

Dalam ajaran Islam, setiap muslim dianjurkan untuk rutin membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal.

Rasulullah Saw bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara…” Lalu Rasulullah mengajarkan doa: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahanam, dari azab kubur, dari fitnah ketika hidup dan mati, dan dari jeleknya fitnah al-Masih al-Dajjal." (HR. Muslim)

Doa Agar Terhindar dari Fitnah Dajjal

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

Allāhumma innī a‘ūdzu bika min ‘adzābi Jahannam, wa min ‘adzābil-qabr, wa min fitnatil-mahyā wal-mamāt, wa min sharri fitnatil-Masīḥid-Dajjāl.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dan dari azab kubur, dan dari fitnah hidup serta fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.”

Amalan untuk Menghindari Dajjal

Dalam skripsi Korelasi Surah Al-Kahfi Dengan Fitnah Dajjal Perspektif Imran N. Hosein (Studi Analisis Surah Al-Kahf; Arabic Text, Translation, And Modern Commentary) oleh Indra Gumilang, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020) disebutkan amalan yang dapat dilakukan untuk menghindari Dajjal.

1. Membaca doa perlindungan dari Dajjal

Doa yang diajarkan Rasulullah Saw agar terlindung dari fitnah Dajjal sebaiknya dibaca setiap selesai membaca tasyahud akhir.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: “Jika salah satu diantara kalian sedang bertasyahud, maka memintalah kepada Allah untuk dijauhkan dari empat hal, dengan mengucap: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka Jahanam, dari azab kubur, dari fitnah ketika hidup dan mati, dan dari jeleknya fitnah al-Masih al-Dajjal." (HR. Muslim)

2. Membaca/menghafal 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dengan membaca atau menghafal sepuluh ayat pertama Surat Al-Kahfi dapat melindungi diri dari fitnah Dajjal.

Dari Abu Darda, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa hafal sepuluh ayat dari pembukaan surah al-Kahfi maka akan terjaga dari Dajjal.”

Ulama besar Al-Nawawi menjelaskan bahwa tidak cukup hanya membaca sepuluh ayat tersebut karena akan lebih baik jika mengetahui maknanya.