Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

16 Pekerjaan Bergaji Tinggi Berdasarkan Tipe Kepribadian

Studi Resume Genius menunjukkan bahwa mengenali tipe kepribadian MBTI dapat membantu menemukan karier yang sesuai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Suci BangunDS
zoom-in 16 Pekerjaan Bergaji Tinggi Berdasarkan Tipe Kepribadian
Tangkapan layar YouTube HD Video Library
PEKERJAAN SESUAI KEPRIBADIAN - Tangkap layar YouTube HD Video Library - No Copyright Footage memperlihatkan ilustrasi seseorang bekerja di depan komputer. Studi Resume Genius menunjukkan bahwa mengenali tipe kepribadian MBTI dapat membantu menemukan karier yang sesuai. 

Ringkasan Berita:
  • Studi Resume Genius menunjukkan bahwa mengenali tipe kepribadian MBTI dapat membantu menemukan karier yang sesuai sekaligus memetakan gaji rata-rata tiap profesi.
  • Pakar Resume Genius menekankan bahwa tes kepribadian bukan penentu tunggal karier
  • Namun ini berguna untuk refleksi diri dan memahami kekuatan maupun kelemahan pribadi.


TRIBUNNEWS.COM - Menurut studi terbaru dari platform online pembuat resume (CV) Resume Genius, mengidentifikasi tipe kepribadian dapat menjadi kunci untuk menemukan karier impian.

Berdasarkan jawaban kuesioner dari forum Personality Database, Resume Genius mengidentifikasi pekerjaan paling populer untuk setiap tipe kepribadian MBTI, lalu menentukan gaji tahunan rata-rata berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah tes kepribadian populer yang mengelompokkan orang ke dalam 16 tipe berdasarkan empat pasangan sifat utama: ekstroversi (E) atau introversi (I), penginderaan (S) atau intuisi (N), pemikiran (T) atau perasaan (F), serta penilaian (J) atau persepsi (P).

Menurut Eva Chan, pakar PR senior di Resume Genius, memahami ciri-ciri kepribadian inti dapat menjadi “pengubah permainan” dalam perjalanan karier seseorang.

"Anda menjadi lebih sadar akan kekurangan dan kekuatan Anda," kata Chan.

"Tentu saja, kuis kepribadian tidak boleh menjadi faktor penentu dalam memilih karier, tetapi ini bisa menjadi cara menyenangkan dan bermanfaat untuk berefleksi dan meningkatkan kesadaran diri."

Rekomendasi Untuk Anda

Seperti dilansir CNBC, berikut pekerjaan bergaji tertinggi untuk masing-masing tipe kepribadian MBTI.

1. ISTJ: Dokter Bedah

Upah median tahunan: $239.200

“Dokter bedah sangat bisa diandalkan,” kata Chan.

“Mereka berorientasi pada detail dan harus sangat disiplin karena pendidikan yang mereka tempuh.”

Karier di bidang bedah cocok untuk ISTJ karena menuntut organisasi, kepraktisan, serta konsentrasi tinggi.

2. INFJ: Psikiater

Upah median tahunan: $226.880

Baca juga: Tes Kepribadian Ilusi Optik: Temukan Makna di Balik Gambar Pertama!

"Tipe INFJ biasanya berwawasan luas, ingin tahu, dan teliti," kata Chan.

“Psikiater sangat memahami orang lain dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik.”

3. ESTJ: Kapten Maskapai Penerbangan

Upah median tahunan: $198.000

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/4
1234
Tags:
Pekerjaan Bergaji Tinggi
Meaningful
Evergreen
Dokter Bedah
psikiater
tipe kepribadian
mbti
Eva Chan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 10 Halaman 4, Formatif Awal

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 10 Halaman 4, Formatif Awal

Lirik Lagu dan Terjemahan Puzzle Pieces - Wizzy: Since Our Last Goodbye

Lirik Lagu dan Terjemahan Puzzle Pieces - Wizzy: Since Our Last Goodbye

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas