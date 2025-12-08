16 Pekerjaan Bergaji Tinggi Berdasarkan Tipe Kepribadian

Ringkasan Berita: Studi Resume Genius menunjukkan bahwa mengenali tipe kepribadian MBTI dapat membantu menemukan karier yang sesuai sekaligus memetakan gaji rata-rata tiap profesi.

Pakar Resume Genius menekankan bahwa tes kepribadian bukan penentu tunggal karier

Namun ini berguna untuk refleksi diri dan memahami kekuatan maupun kelemahan pribadi.



TRIBUNNEWS.COM - Menurut studi terbaru dari platform online pembuat resume (CV) Resume Genius, mengidentifikasi tipe kepribadian dapat menjadi kunci untuk menemukan karier impian.

Berdasarkan jawaban kuesioner dari forum Personality Database, Resume Genius mengidentifikasi pekerjaan paling populer untuk setiap tipe kepribadian MBTI, lalu menentukan gaji tahunan rata-rata berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah tes kepribadian populer yang mengelompokkan orang ke dalam 16 tipe berdasarkan empat pasangan sifat utama: ekstroversi (E) atau introversi (I), penginderaan (S) atau intuisi (N), pemikiran (T) atau perasaan (F), serta penilaian (J) atau persepsi (P).

Menurut Eva Chan, pakar PR senior di Resume Genius, memahami ciri-ciri kepribadian inti dapat menjadi “pengubah permainan” dalam perjalanan karier seseorang.

"Anda menjadi lebih sadar akan kekurangan dan kekuatan Anda," kata Chan.

"Tentu saja, kuis kepribadian tidak boleh menjadi faktor penentu dalam memilih karier, tetapi ini bisa menjadi cara menyenangkan dan bermanfaat untuk berefleksi dan meningkatkan kesadaran diri."

Seperti dilansir CNBC, berikut pekerjaan bergaji tertinggi untuk masing-masing tipe kepribadian MBTI.

Upah median tahunan: $239.200

“Dokter bedah sangat bisa diandalkan,” kata Chan.

“Mereka berorientasi pada detail dan harus sangat disiplin karena pendidikan yang mereka tempuh.”

Karier di bidang bedah cocok untuk ISTJ karena menuntut organisasi, kepraktisan, serta konsentrasi tinggi.

2. INFJ: Psikiater

Upah median tahunan: $226.880

"Tipe INFJ biasanya berwawasan luas, ingin tahu, dan teliti," kata Chan.

“Psikiater sangat memahami orang lain dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik.”

3. ESTJ: Kapten Maskapai Penerbangan

Upah median tahunan: $198.000