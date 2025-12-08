Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa
Bacaan Doa

Doa Sebelum Ujian Sekolah Agar Lancar Mengerjakan Soal dan Nilai Bagus

Seseorang sebaiknya berdoa sebelum mengerjakan ujian sekolah dan ujian lainnya agar mendapat pertolongan Allah Swt.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Doa Sebelum Ujian Sekolah Agar Lancar Mengerjakan Soal dan Nilai Bagus
Tribunnews.com
Seseorang sebaiknya berdoa sebelum mengerjakan ujian sekolah dan ujian lainnya agar mendapat pertolongan Allah Swt. 

Ringkasan Berita:
  • Setiap muslim dianjurkan berdoa ketika menghadapi kesulitan, misalnya ketika ujian.
  • Doa ketika menghadapi kesulitan dapat dibaca sebagai doa sebelum ujian.
  • Salah satu doa yang populer yaitu doa Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan.

TRIBUNNEWS.COM - Doa sebelum ujian dapat dibaca ketika seseorang hendak mengerjakan soal-soal ujian, baik ujian sekolah maupun lainnya.

Ujian tersebut merupakan tes yang harus dilalui seseorang untuk mengukur kemampuan dan mencapai tujuannya.

Setiap muslim dianjurkan untuk berdoa ketika menghadapi ujian agar Allah Swt memberikan kemudahan, misalnya ujian sekolah.

Doa sebelum ujian tidak disebutkan dalam hadis dan Al-Qur'an, namun seorang muslim dapat menggunakan bacaan yang diajarkan oleh ulama-ulama besar Islam.

Ibnu Hibban dalam Hisn al‑Muslim dan Kementerian Agama Aceh menyebutkan doa ketika menghadapi kesulitan yang dapat dibaca sebelum ujian.

Doa Sebelum Ujian Sekolah

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idzaa syi'ta sahlan

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah, apabila Engkau menghendakinya."

Doa Nabi Yunus saat Kesulitan

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin

Artinya: “Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Anbiya: 87)

Doa Ketika Menghadapi Kesulitan

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Inna ma‘al ‘usri yusrā

Artinya: "Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Doa Mohon Perlindungan dari Hal Buruk

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَالجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazani, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasali, wa a’udzubika minal bukhli wal jubni, wa a’udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal

Artinya: "Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan, dan aku berlindung dari sifat lemah dan dari malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil/kikir dan sifat penakut/pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari pengaruh berhutang dan dari penguasaan orang lain)."

Hikmah Tawakal dan Usaha Sebelum Ujian

Dalam ajaran Islam, setiap muslim dianjurkan selalu berusaha untuk meraih apa yang diinginkannya.

Setelah melakukan usaha maksimal, seorang muslim sebaiknya berdoa kepada Allah Swt agar semua yang diusahakannya berhasil.

