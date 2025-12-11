Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dian Sastrowardoyo Bagikan Tips Percaya Diri untuk Perempuan

Aktris Dian Sastrowardoyo, membagikan pandangannya mengenai pentingnya kepercayaan diri bagi perempuan.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Dian Sastrowardoyo Bagikan Tips Percaya Diri untuk Perempuan
Tangkapan layar YouTube VINDES
Aktris Dian Sastrowardoyo, membagikan pandangannya mengenai pentingnya kepercayaan diri bagi perempuan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Dian Sastrowardoyo, membagikan pandangannya mengenai pentingnya kepercayaan diri bagi perempuan.
  • Dian menceritakan pengalaman pribadi yang membawanya pada kesadaran bahwa rasa percaya diri sering kali dipengaruhi oleh pola pikir.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktris Dian Sastrowardoyo, membagikan pandangannya mengenai pentingnya kepercayaan diri bagi perempuan.

Terutama ketika harus tampil di ruang profesional maupun kreatif yang didominasi oleh standar global.

Baca juga: Pesona Saeruroh Penjual Sosis di JFW 2026, Dipeluk Dian Sastro, Auranya Disebut Sekelas Gigi Hadid

Dalam sebuah forum tentang perempuan dan inovasi, Dian menceritakan pengalaman pribadi yang membawanya pada kesadaran bahwa rasa percaya diri sering kali dipengaruhi oleh pola pikir yang terbentuk sejak lama.

Menurut Dian, tantangan terbesar bukan selalu soal kemampuan teknis atau gender, tetapi cara perempuan memandang dirinya sendiri ketika berada di situasi kompetitif.

Ia mengaku sempat merasakan tekanan tersebut ketika terlibat dalam produksi film internasional yang melibatkan produser dari berbagai negara.

Baca juga: Prihatin Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat, Prilly Latuconsina, Luna Maya & Dian Sastro Bersuara 

“Mengenai kepercayaan diri ini, ini bukan masalah perempuan ataupun masalah gender, ini kayaknya masalah postkolonialis deh,” ujar Dian pada acara Demo Day Perempuan Inovasi 2025 “Menjadi Changemaker di Era AI: Kekuatan Perempuan dalam Transformasi Profesi” di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Dian mengatakan, perasaan minder bisa muncul karena sebagian perempuan masih membawa beban pola pikir pasca kolonial.

Terutama ketika berhadapan dengan rekan kerja dari negara yang dianggap lebih maju. 

Padahal, menurutnya, banyak ide kreatif dari Indonesia yang tidak kalah orisinal.

Dian menilai bahwa kepercayaan diri sering kali tumbuh dari kemampuan seseorang untuk menyampaikan gagasannya dengan jelas. 

Ia mencontohkan bahwa pekerja kreatif internasional bisa tampak lebih dominan bukan karena ide mereka lebih kuat, tetapi karena kemampuan bahasa dan penyampaian yang lebih lancar.

Karenanya, dalam membangun kepercayaan diri, Dian menekankan pentingnya perempuan untuk memperkuat literasi bahasa dan kemampuan berbicara.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Dian Sastrowardoyo
tips percaya diri
Dian Sastro
