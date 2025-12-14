Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa Ketika Ziarah Kubur dan Urutan Bacaannya, Muslim Perlu Tahu

Ketika ziarah kubur, seorang muslim/muslimah dianjurkan untuk berdoa dan mengingat kematian. Selain itu, perlu mengetahui adab ketika ziarah kubur.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Garudea Prabawati
Doa Ketika Ziarah Kubur dan Urutan Bacaannya, Muslim Perlu Tahu
Tribunnews.com
Ketika ziarah kubur, seorang muslim/muslimah dianjurkan untuk berdoa dan mengingat kematian. Selain itu, perlu mengetahui adab ketika ziarah kubur. 

Ringkasan Berita:
  • Muslim/muslimah diperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur.
  • Tujuan ziarah kubur adalah mendoakan orang yang meninggal dunia dan mengingat kematian.
  • Ziarah kubur dengan tujuan seperti mencari wangsit, mengkramatkan orang yang meninggal, dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena menuju pada perbuatan menyekutukan Allah Swt.

 

TRIBUNNEWS.COM - Ziarah kubur merupakan kegiatan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.

Ziarah kubur dilakukan dengan mendatangi kuburan orang yang akan didoakan dan sebagai bentuk silaturahmi dengan mereka yang telah tiada di dunia.

Doa ziarah kubur bermanfaat bagi mereka yang berada di alam kubur, terutama doa-doa baik dan keselamatan dari siksa kubur.

Rasulullah Saw mengizinkan bagi muslim untuk melakukan ziarah kubur dengan tujuan mendoakan mereka yang telah meninggal dan mengingat kematian.

"Dahulu saya melarang menziarahi kubur, adapun sekarang berziarah ke sana, karena yang demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan)

Kementerian Agama Republik Indonesia menulis doa ziarah kubur dalam buku Kumpulan Doa Sehari-hari dengan bacaan sebagai berikut.

Doa Ziarah Kubur

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ الْقُبُورِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

Allahummaghfir li-ahli al-qubūr. As-salāmu ‘alaikum ahla ad-diyāri minal mu’minīna wal-muslimīn, wa innā in syā’ Allāhu bikum lāhiqūn, nas’alullāha lanā wa lakumul ‘āfiyah.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah penghuni kubur. Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni kampung (kubur) dari kaum mukminin dan muslimin. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian.” (HR. Muslim)

Baca juga: Doa Ziarah Kubur Orang Tua, Bentuk Bakti dan Minta Maaf setelah Mereka Tiada

Doa Ziarah Kubur versi Lain

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

Allāhummaghfir lahu, warfa‘ darajatahu fil-mahdiyyīn, wakhlufhu fī ‘aqibihi fil-ghābirīn, waghfir lanā walahu yā Rabbal-‘ālamīn, wafsah lahu fī qabrihi, wanawwir lahu fīhi.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah dia, angkatlah derajatnya di tengah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan jadikan dia sebagai pelindung bagi keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan semesta alam. Lapangkanlah kuburnya, dan terangilah tempat peristirahatannya." (HR. Muslim)

*) Untuk ahli kubur perempuan, lafal hu diganti menjadi ha. Untuk ahli kubur laki-laki, menggunakan lafal hu.

Urutan Doa Ziarah Kubur

Dalam buku Panduan Ziarah Kubur oleh Sutejo Ibnu Pakar, disebutkan doa-doa yang dibaca ketika ziarah kubur.

1. Mengucap salam kepada ahli kubur/orang yang telah meninggal dunia

السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

Assalâmu ‘alâ ahlid diyâr, minal mu’minîna wal muslimîn, antum lanâ farthun, wa nahnu insyâallâhu bikum lâhiqûn. 

Halaman 1/3
123
Tags:
Bacaan Doa
Doa Ziarah Kubur Orang Tua
ziarah kubur
