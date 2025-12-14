Olahraga Pound Fit Jadi Tren Baru, Bisa Hilangkan Stres Sekaligus Bikin Bugar

Ringkasan Berita: Pound fit menggabungkan unsur kardio, kekuatan, dan ritme musik dalam satu sesi latihan yang dinamis

Keunggulan Pound Fit terletak pada konsepnya yang menyenangkan dan mudah diikuti oleh pemula

Dalam satu sesi berdurasi relatif singkat, tubuh diajak bergerak intens tanpa terasa monoton

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Olahraga pound fit belakangan ini populer sebagai pilihan olahraga yang menggabungkan unsur kardio, kekuatan, dan ritme musik dalam satu sesi latihan yang dinamis.

Di beberapa kota, mayoritas yang gemar menjalani olahraga tersebut adalah perempuan dewasa.

Olahraga ini memanfaatkan gerakan menyerupai drumming menggunakan stik ringan, dipadukan dengan squat, lunge, serta gerakan inti tubuh yang membuat seluruh otot bekerja secara simultan.

Selain efektif membakar kalori, pound fit juga dikenal mampu meningkatkan stamina, melatih koordinasi, serta membantu meredakan stres berkat iringan musik yang energik.

Keunggulan Pound Fit terletak pada konsepnya yang menyenangkan dan mudah diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk pemula.

Gerakan yang fleksibel memungkinkan peserta menyesuaikan intensitas sesuai kemampuan masing-masing, sehingga olahraga ini tidak terasa membebani.

Manfaat inilah yang membuat pound fit kerap dipilih sebagai sarana mengajak masyarakat untuk hidup lebih aktif.

Dalam satu sesi berdurasi relatif singkat, tubuh diajak bergerak intens tanpa terasa monoton.

Kombinasi kardio dan penguatan otot membantu menjaga kebugaran jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus mendorong gaya hidup preventif dalam menjaga kesehatan.

Semangat tersebut terlihat dalam kegiatan pound fit yang digelar Holywings Peduli dalam rangka memperingati Hari Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage Day) Internasional yang diperingati setiap 12 Desember.

Deretan warga Tangerang Banten ikut dalam olahraga pound fit bersama untuk memperingati Hari Cakupan Kesehatan Semesta.

Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli, Andrew Susanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pentingnya kesehatan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

"Momentum Hari Cakupan Kesehatan Semesta internasional ini jadi pengingat bahwa kesehatan harus bisa diakses siapa saja," ujar Andrew Susanto di Helens Night Mart Gading Serpong, Tangerang, Banten, Minggu (14/12/2025).

"Kami senang bisa menghadirkan kegiatan Pound Fit sebagai bagian dari kontribusi kecil untuk meningkatkan kualitas hidup,” ungkap Andrew.