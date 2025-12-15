Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Bacaan Doa

Niat Puasa Senin Kamis, Ketahui Hal yang Dilarang dan Makruh dalam Puasa

Puasa Senin Kamis adalah puasa sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Sebelum berpuasa, sebaiknya membaca niat puasa Senin Kamis terlebih dahulu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Sri Juliati
zoom-in Niat Puasa Senin Kamis, Ketahui Hal yang Dilarang dan Makruh dalam Puasa
Tribunnews.com
DOA NIAT PUASA - Gambar didesain Tribunnews di BeFunky, Senin (15/12/2025). Puasa Senin Kamis adalah puasa sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Sebelum berpuasa, sebaiknya membaca niat puasa Senin Kamis terlebih dahulu. 

Ringkasan Berita:
  • Puasa Senin Kamis adalah salah satu puasa sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.
  • Ini karena Allah Swt menerima amalan hamba-Nya pada hari Senin dan Kamis.
  • Sebelum puasa Senin Kamis, sebaiknya membaca doa niat terlebih dahulu.

TRIBUNNEWS.COM - Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunah yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. menyukai amalan tersebut karena berbagai amalan dihadapkan kepada Allah Swt pada Senin dan Kamis, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda: "Segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat, karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa dalam kondisi berpuasa." (HR. Tirmidzi).

Dari 'Aisyah ra., Rasulullah Saw bersabda: "Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis." (HR. An-Nasai-Ibnu Majah).

Sebelum berpuasa, seorang muslim sebaiknya berniat dan dianjurkan makan sahur.

Rasulullah Saw bersabda: “Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari laman BAZNAS, di bawah ini bacaan doa atau niat puasa Senin Kamis.

Niat Puasa Senin Kamis

Puasa Senin:

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ اْلاِثْنَيْنِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi taa’ala.

Artinya: “Saya niat puasa pada hari Senin, sunah karena Allah Ta’aalaa.”

Baca juga: Doa Ganti Puasa Ramadhan, Bagaimana Jika Lupa Mengqadha Puasa?

Puasa Kamis:

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ سُنَّةً ِللهِ تَعَالَى

Nawaitu sauma yaumal khomiisi sunnatan lillahi ta’ala.

Artinya: “Saya niat puasa pada hari Kamis, sunah karena Allah Ta’aalaa.”

Larangan saat Puasa

Kementerian Agama menyebut beberapa hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa.

1. Dilarang makan, minum dan berhubungan suami istri selama puasa

Larangan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

“Setiap amalan Anak Adam kebaikannya dilipatgandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman: “Kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah (khusus) bagi-Ku dan Aku yang akan memberikan pahalanya, ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku.” (HR. Imam Muslim)

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/4
1234
Tags:
niat puasa senin kamis
Puasa Senin Kamis
TribunEvergreen
Kementerian Agama
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas