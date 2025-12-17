Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa Naik Kendaraan Darat dan Adabnya, Amalkan Sebelum Bepergian

Setiap muslim perlu mengetahui doa naik kendaraan darat dan adab-adab bepergian. Doa orang yang bepergian adalah doa yang mustajab.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Doa Naik Kendaraan Darat dan Adabnya, Amalkan Sebelum Bepergian
Tribunnews.com
Setiap muslim perlu mengetahui doa naik kendaraan darat dan adab-adab bepergian. Doa orang yang bepergian adalah doa yang mustajab. 

Ringkasan Berita:
  • Doa naik kendaraan darat dibaca ketika seseorang hendak bepergian.
  • Rasulullah Saw menganjurkan untuk berdoa saat bepergian karena doa orang yang safar termasuk doa mustajab.
  • Ada adab-adab ketika bepergian yang perlu diketahui oleh muslim agar selalu dilindungi Allah Swt.

TRIBUNNEWS.COM - Ketika bepergian, umat Islam dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Swt.

Lafal doa naik kendaraan darat, laut, dan udara pada dasarnya sama.

Doa ini berisi permohonan kepada Allah Swt untuk selalu melindungi dan memudahkan segala urusan dalam perjalanan.

Kementerian Agama mengutip sebuah hadis yang menjelaskan anjuran Rasulullah Saw kepada muslim untuk berdoa ketika bepergian.

Sesungguhnya, doa orang yang berada dalam perjalanan merupakan salah satu doa mustajab.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "Ada tiga doa mustajabah yang tidak disangsikan lagi, yaitu doa orang teraniaya, doa orang dalam perjalanan, dan doa orang tua untuk anaknya,” (HR Abu Dawud, At-Tirmiżi, dan Ibnu Majah).

Dalam buku Kumpulan Doa Sehari-hari terbitan Kementerian Agama terdapat doa naik kendaraan darat.

Doa Naik Kendaraan Darat

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلَى رَبّنَا لَمُنْقَلِبُوْن

Subhaanalladzi sakhoro lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, wa innaa ilaa robbina lamunqolibuun.

Artinya: “Maha suci Allah yang memudahkan ini (kendaraan) bagi kami dan tiada kami mempersekutukan bagi-Nya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.”

Baca juga: Doa Naik Pesawat agar Selalu Dilindungi Allah dalam Perjalanan

Atau membaca,

اَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَعِيْنُ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، اَللَّهُمَّ ذَلِّلْ لِي صُعُوْبَةَ أَمْرِيْ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ مَشَقَّةَ سَفَرِيْ، وَارْزُقْنِيْ مِنَ الخَيْرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرٍّ، رَبِّ اشْرَحْ لِيِ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

Allāhumma bika asta‘īnu, wa ‘alaika atawakkalu. Allāhumma dzallil lī ṣu‘ūbata amrī, wa sahhil ‘alayya masyaqqata safarī, warzuqnī minal khairi mim mā aṭlubu, waṣrif ‘annī kulla ṣyarr, rabbiṣ-raḥlī ṣadrī wa yassir lī amrī.

Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu aku memohon pertolongan dan kepada-Mu aku berpasrah. Ya Allah, ringankan kesulitan pada urusanku, mudahkanlah kendala perjalananku, karuniakanlah kebaikan bagiku melebihi apa yang kuminta, palingkanlah segala keburukan dariku. Tuhanku, lapangkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku.”

Doa Naik Kendaraan Laut

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Bismillaahi majreehaa wa mursaahaa inna robbii laghofuurur rohiim.

Artinya: “Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Doa Naik Kendaraan Udara

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعَنَّابُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِوَالْخَلِيْفَةُفِى الْاَهْلِ

Allaahumma hawwin ‘alainaa safaranaa hadzaa wathwi ‘annaa bu’dahu allaahumma anta ashshoohibu fissafari walkholiifatu fil-ahl.

Halaman 1/3
123
Tribunnews
