Berapa Usia Ideal Anak Masuk Sekolah? Ini Penjelasan IDAI

Hari pertama sekolah sering menjadi momen yang penuh harap bagi anak dan oran tua. Muncul pertanyaan mendasar yang kerap membingungkan orang tua.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
Berapa Usia Ideal Anak Masuk Sekolah? Ini Penjelasan IDAI
Tribun Jatim/Purwanto
HARI PERTAMA SEKOLAH - Siswa baru mengikuti upacara bendera saat hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2025-2026 di SDN 2 Kebonsari Kota Malang, Jawa Timur, Senin (14/7/2025). Hari pertama masuk sekolah siswa baru diajarkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan berbagai kegiatan yakni pembagian kelompok, sosialisasi tata tertib sekolah, penjelasan jadwal dan kegiatan MPLS, serta latihan upacara pembukaan MPLS. TRIBUN JATIM/PURWANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Hari pertama sekolah sering menjadi momen yang penuh harap bagi anak dan orangtua. 
  • Pada usia berapa anak sebenarnya siap mulai bersekolah secara formal?

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hari pertama sekolah sering menjadi momen yang penuh harap bagi anak dan orang tua. 

Namun, di balik kesiapan seragam dan perlengkapan belajar, muncul pertanyaan mendasar yang kerap membingungkan orang tua.

Pada usia berapa anak sebenarnya siap mulai bersekolah secara formal?

Pada usia berapa anak sebenarnya siap mulai bersekolah secara formal?

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. dr. Hesti Lestari, Sp.A, Subsp. TKPS(K), menjelaskan bahwa usia memang menjadi faktor paling umum dalam penentuan masuk sekolah, tetapi tidak bisa berdiri sendiri.

Sekolah formal dimaknai sebagai pendidikan yang terstruktur, berbeda dengan pendidikan non formal seperti kursus atau pelatihan.

Serta pendidikan informal yang diperoleh anak melalui stimulasi di rumah, termasuk pembiasaan life skills sejak dini.

Di Indonesia, ketentuan usia masuk Sekolah Dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Di Indonesia, ketentuan usia masuk Sekolah Dasar telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Anak diprioritaskan diterima di SD jika telah berusia 7 tahun, atau minimal 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. 

Terdapat pula pengecualian bagi anak dengan kecerdasan atau bakat istimewa, yakni minimal 5 tahun 6 bulan, dengan syarat kesiapan psikis yang dibuktikan melalui surat keterangan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kebijakan usia masuk sekolah memang beragam. 

Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru memulai sekolah formal sejak usia 5 tahun. Indonesia berada di posisi tengah, yakni antara usia 6 hingga 7 tahun.

Namun, menurut Dr. Hesti, usia bukan satu-satunya indikator kesiapan sekolah.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
anak masuk sekolah
pendidikan dasar
