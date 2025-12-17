Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Bacaan Doa

Doa untuk Diri Sendiri saat Ulang Tahun Agar Hidup Penuh Berkah

Doa ulang tahun untuk diri sendiri dapat dibaca untuk muhasabah diri bagi muslim. Doa ini berisi harapan agar diberi keberkahan umur.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
Doa untuk Diri Sendiri saat Ulang Tahun Agar Hidup Penuh Berkah
Tribunnews.com
DOA ULANG TAHUN - Doa ulang tahun untuk diri sendiri dapat dibaca untuk muhasabah diri bagi muslim. Doa ini berisi harapan agar diberi keberkahan umur. 

Ringkasan Berita:
  • Seorang muslim yang berulang tahun boleh memperingati hari lahirnya dengan cara yang baik, misalnya berpuasa.
  • Rasulullah Saw juga berpuasa pada hari lahirnya yaitu hari Senin.
  • Doa untuk diri sendiri saat ulang tahun berisi doa agar Allah Swt memberikan keberkahan umur.

TRIBUNNEWS.COM - Ulang tahun merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi sebagian orang.

Umur seseorang akan bertambah ketika ia berulang tahun, menandakan tubuh yang juga menua.

Dalam Islam, memperingati hari lahir dapat dilakukan dengan melakukan ibadah seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw yang berpuasa pada hari lahirnya.

“Dari Abu Qotadah al-Anshory r.abahwa Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai puasa hari ’Arafah, lalu beliau menjawab: "Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang." Beliau juga ditanya tentang puasa hari ’Asyura, lalu beliau menjawab: "Ia menghapus dosa-dosa tahun yang lalu." Dan ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab: "Ia adalah hari kelahiranku, hari aku diutus dan hari diturunkan al-Qur'an padaku." (HR. Muslim).

Selain berpuasa, muslim dapat memperingati hari lahirnya sendiri dengan berdoa untuk memohon keberkahan umurnya.

Dikutip dari buku Doa Harian Muslim terbitan Kemenag dan laman Majelis Ulama Indonesia (MUI), di bawah ini doa mohon panjang umur yang dibaca ketika ulang tahun.

Doa untuk Diri Sendiri saat Ulang Tahun

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ

Allāhumma’j‘al khayra ‘umrī ākhirah, wa khayra ‘amalī khawātimah, wa khayra ayyāmī yawma alqāka.

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah bagian terbaik dari usiaku berada di penghujungnya, dan amal terbaikku di penutupnya, serta hari terbaikku adalah ketika aku berjumpa dengan-Mu.”

Baca juga: Doa Naik Kendaraan Darat dan Adabnya, Amalkan Sebelum Bepergian

اللَّهُمَّ طِوَالَةَ الْعُمُرِ فِي طَاعَتِكَ، وَالصِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ، وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ

Allāhumma ṭiwālata al-‘umri fī ṭā‘atika, waṣ-ṣiḥḥata was-salāmah, wa ḥusnal khātimah.

Artinya: “Ya Allah, panjang umurkanlah aku dalam ketaatan kepada-Mu, berilah kesehatan, keselamatan, dan husnul khatimah.”

Doa di atas dapat dibaca kapan saja, namun lebih baik jika berdoa di waktu dan tempat yang paling baik.

Di bawah ini tata cara yang baik untuk berdoa, dikutip dari buku Kumpulan Doa Sehari-hari terbitan Kemenag.

Waktu yang Paling Baik untuk Berdoa

1. Antara azan dan iqamat

Waktu ini disebut sebagai saat doa tidak tertolak, karena hati masih fokus dan suasana ibadah sudah dimulai. 

Dianjurkan memperbanyak doa sebelum shalat berjamaah dimulai.

2. Menjelang waktu shalat dan sesudahnya

Menjelang shalat, jiwa sedang bersiap menghadap Allah. 

Halaman 1/3
123
Tribunnews
