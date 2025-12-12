5 Populer Metropolitan: Mobil MBG Lindas Siswa SD - Sosok Bos Terra Drone Indonesia Jadi Tersangka

Ringkasan Berita: Populer metropolitan merupakan berita yang paling banyak dibaca selama 24 jam terakhir.

Dimulai insiden tragis mobil MBG lindas siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing, Jakarta Utara, hingga 20 orang terluka.

TRIBUNNEWS.COM - Berita populer metropolitan dimulai dari insiden tragis mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) lindas siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing, Jakarta Utara.

Insiden terjadi saat siswa mengikuti kegiatan literasi di halaman sekolah, Kamis (11/12/2025) pagi.

Akibat kejadian ini, sebanyak 19 murid dan 1 guru terluka.

Kemudian terungkap sosok Michael Wishnu Wardana Siagian, Direktur Utama atau bos di PT Terra Drone Indonesia.

Ia dijadikan tersangka buntut insiden kebakaran yang menewaskan 21 karyawan.

Michael Siagian merupakan lulusan Teknik Dirgantara ITB angkatan 2001 dan bergabung dengan PT Terra Drone Indonesia sejak 2019.

Berikut rangkuman berita populer metropolitan selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

1. Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka

Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

Peristiwa bermula ketika para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan membaca bersama.

Tanpa diduga, mobil MBG yang dikemudikan Adi Irawan (34) melaju ke arah pintu sekolah dan langsung menerobos pagar hingga masuk ke area lapangan.

“Saat kegiatan literasi berlangsung, tiba-tiba kendaraan masuk dari arah gerbang dan langsung menabrak anak-anak yang sedang berada di lapangan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga banyak yang tidak sempat menghindar,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri saat dikonfirmasi.

Benturan tersebut membuat sejumlah siswa terpental dan mengalami luka serius.

Lima korban dirujuk ke RS Koja, termasuk seorang guru yang mengalami cedera pada kaki.