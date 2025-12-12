Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Warung di Kalibata Dibakar OTK, Polisi Duga Ada Unsur Balas Dendam

Polisi menduga ada unsur balas dendam dalam aksi pembakaran kios di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Warung di Kalibata Dibakar OTK, Polisi Duga Ada Unsur Balas Dendam
HO/IST/Warta Kota/Ramadhan L Q
PENGEROYOKAN DI KALIBATA - Aksi pembakaran sejumlah warung di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, merebak, Kamis (11/12/2025) malam, setelah dua mata elang atau debt collector di keroyok sejumlah orang di sana hingga salah satunya tewas. Polisi menduga kuat ada hubungan antara pengeroyokan yang menyebabkan seorang mata elang tewas dengan aksi pembakaran warung di depan TMP Kalibata 

Ringkasan Berita:
  • Suasana di depan TMP Kalibata mencekam setelah sejumlah warung dibakar OTK, diduga sebagai balasan atas pengeroyokan dua debt collector (matel) yang menyebabkan satu tewas.
  • Polisi menyebut pembakaran dipicu rasa tidak terima, dan terjadi 6 titik api yang cepat dipadamkan.
  • Motif pengeroyokan masih diselidiki; kejadian berlangsung cepat dan meresahkan warga serta pedagang sekitar.

TRIBUNNEWS.COM - Suasana di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, mencekam pada Kamis (11/12/2025) malam.

Sejumlah warung yang berdiri di depan TMP Kalibata dibakar orang tidak dikenal (OTK).

Pihak kepolisian pun langsung turun tangan mengusut kasus pembakaran ini.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur mengatakan, aksi pembakaran ini diduga terjadi setelah ada dua mata elang (Matel) atau debt collector yang dikeroyok sejumlah orang hingga salah satunya meninggal dunia.

Aksi pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang di sekitaran warung-warung yang dibakar.

Menurutnya, ada unsur tak terima dalam aksi pembakaran ini.

Rekomendasi Untuk Anda

"Karena ada korban dari teman-teman debt collector ini yang dikeroyok hingga meninggal, mungkin ada perasaan tidak terima, sehingga terjadi pembakaran," ujar Mansur, dikutip dari Wartakotalive.com.

Ia menceritakan, pada Kamis sore sekira pukul 15.30 WIB, ada dua matel yang dikeroyok di depan TMP Kalibata.

Salah satunya meninggal dunia, dan satu lainnya masih dirawat di rumah sakit.

Tak lama setelah itu, datang aksi balasan dengan membakar warung di sekitar lokasi pengeroyokan.

Mansur menuturkan, insiden tersebut sudah merembet ke lingkungan warga sekitar yang tak tahu menahu kejadian.

Baca juga: Sesudah 2 Penagih Utang Tewas, Massa Bakar 9 Kios, 6 Motor, dan 1 Mobil di Kalibata Jaksel

"Imbasnya ke lingkungan sini yang tidak tahu menahu, karena kejadiannya di jalan dan menurut keterangan saksi hanya spontanitas, jadi resah," kata Mansur.

Pihaknya pun kini tengah mendalami kasus pengeroyokan ini.

Saat ditanya apakah pelaku pengeroyokan merupakan warga sekitar atau tidak, ia mengatakan masih belum mengetahuinya.

"Enggak tahu dari mana, masih dalam penyelidikan," sambungnya.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Nasional

PWNU Jakarta Desak Penyelesaian Konflik PBNU Melalui Mekanisme Konstitusional

Halaman 1/3
123
Tags:
Kalibata
warung dibakar
debt collector
pengeroyokan
debt collector dianiaya warga
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas