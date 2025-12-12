Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Awal Mula Mata Elang Tewas Dikeroyok hingga Berujung Pembakaran Warung di Kalibata

Keributan melibatkan mata elang (matel) terjadi di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Awal Mula Mata Elang Tewas Dikeroyok hingga Berujung Pembakaran Warung di Kalibata
Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025). Peristiwa pembakaran warung itu berawal dari tewasnya dua orang mata elang (matel). 

Ringkasan Berita:
  • Keributan melibatkan mata elang (matel) terjadi di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
  • Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Kamis (11/12/2025) pukul 15.30 WIB.
  • Akibat kejadian ini, salah satu matel tewas di lokasi, sedangkan satu matel lainnya sempat menjalani perawatan intensif di RS sebelum akhirnya dinyatakan tewas.

 

TRIBUNNEWS.COM - Keributan melibatkan mata elang (matel) alias debt collector terjadi di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Akibat peristiwa ini, salah satu matel tewas di lokasi, sedangkan satu matel lainnya sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budhi Asih sebelum akhirnya dinyatakan tewas.

“Kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit,” ujar Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat ditemui di lokasi, Jumat (12/12/2025).

Kronologi Kejadian

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, peristiwa itu terjadi pada pukul 15.30 WIB. 

Awalnya, kedua matel menghentikan seorang pengendara sepeda motor.

"Iya, iya, betul. Jadi, begini. Kronologisnya, tadi ada salah satu pengguna sepeda motor lah. Nah, sepeda motor tiba-tiba di-stop oleh teman-teman ini (matel)," ujar Mansur, dikutip wartakota.tribunnews.com.

Berdasarkan keterangan saksi, ketika sepeda motor dihentikan, tiba-tiba beberapa orang dari sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua anggota matel tersebut. 

Para pelaku diperkirakan berjumlah empat hingga lima orang.

Setelah melakukan pengeroyokan, mereka kemudian melarikan diri.

"Ini pengendara mobil di belakang, tiba-tiba ngeroyok gitu. Enggak tahu mungkin mau membantu atau bagaimana," ucap Mansur.

Imbas kejadian itu, satu korban meninggal di lokasi, sedangkan lainnya sempat diberikan perawatan.

"Iya, matel dipukulin. Akhirnya dibawa ke pinggir. Ya, sementara yang satu meninggal, yang satu masih hidup," terangnya.

Baca juga: Sesudah 2 Penagih Utang Tewas, Massa Bakar 9 Kios, 6 Motor, dan 1 Mobil di Kalibata Jaksel

Polisi masih menyelidiki motif para pelaku dan kaitannya dengan pengendara motor yang sempat dihentikan oleh korban.

“Kejadiannya cepat sekali. Para pelaku langsung kabur,” ungkap Mansur.

Halaman 1/2
12
Tags:
mata elang
Kasus Pengeroyokan
pembakaran
Kalibata
Nicolas Ary Lilipaly
Tribunnews
