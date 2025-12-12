Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Mobil MBG Tabrak Siswa, Lapangan di SDN Kalibaru 01 Dicat Biru

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Mobil MBG Tabrak Siswa, Lapangan di SDN Kalibaru 01 Dicat Biru
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
MOBIL MBG TABRAK SISWA - Suasana SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (12/12/2025) pasca mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para siswa. (FAHDI FAHLEVI) 

Ringkasan Berita:
  • Lapangan di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara dicat biru
  • Penjaga sekolah SDN Kalibaru 01, Cilincing, Dinan, mengatakan para guru saat ini sedang rapat dengan kepala sekolah. 
  • Tampak dua mobil terparkir di lapangan SDN Kalibaru 01 yang telah berubah warna. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lapangan di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara mengalami perubahan warna pasca insiden mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para siswa.

Sebelumnya lapangan di SDN Kalibaru 01 berwarna abu-abu, namun pada hari ini telah berubah menjadi biru.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pagar sekolah tampak ditutup rapat. 

Awak media tidak dipersilakan masuk ke dalam area sekolah.

Tidak tampak kegiatan di dalam sekolah.

Baca juga: SDN Kalibaru Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Pasca Mobil MBG Tabrak Siswa 

Penjaga sekolah SDN Kalibaru 01, Cilincing, Dinan, mengatakan para guru saat ini sedang rapat dengan kepala sekolah. 

Rekomendasi Untuk Anda

"Ada semua lagi rapat," katanya. 

Tampak dua mobil terparkir di lapangan SDN Kalibaru 01 yang telah berubah warna. 

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

Pada saat kejadian, sejumlah anak-anak sekolah sedang mengikuti kegiatan literasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru. 

Sebanyak 11 orang korban masih dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda, yakni lima orang di RS Koja dan enam lainnya di RSUD Cilincing.

Sedangkan 10 korban lainnya sudah diizinkan pulang setelah mendapat penanganan medis di puskesmas terdekat.

 

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
dicat biru
Mobil MBG
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kemendikdasmen Minta Masyarakat Tak Sebarkan Konten Sensitif Soal Mobil MBG Tabrak Siswa

Kemendikdasmen Minta Masyarakat Tak Sebarkan Konten Sensitif Soal Mobil MBG Tabrak Siswa

Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Pengakuan Janggal Sopir MBG yang Tabrak Siswa SD, Gesturnya Bikin Curiga

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas