Mobil MBG Tabrak Siswa, Lapangan di SDN Kalibaru 01 Dicat Biru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lapangan di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara mengalami perubahan warna pasca insiden mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para siswa.

Sebelumnya lapangan di SDN Kalibaru 01 berwarna abu-abu, namun pada hari ini telah berubah menjadi biru.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pagar sekolah tampak ditutup rapat.

Awak media tidak dipersilakan masuk ke dalam area sekolah.

Tidak tampak kegiatan di dalam sekolah.

Penjaga sekolah SDN Kalibaru 01, Cilincing, Dinan, mengatakan para guru saat ini sedang rapat dengan kepala sekolah.

"Ada semua lagi rapat," katanya.

Tampak dua mobil terparkir di lapangan SDN Kalibaru 01 yang telah berubah warna.

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

Pada saat kejadian, sejumlah anak-anak sekolah sedang mengikuti kegiatan literasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru.

Sebanyak 11 orang korban masih dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda, yakni lima orang di RS Koja dan enam lainnya di RSUD Cilincing.

Sedangkan 10 korban lainnya sudah diizinkan pulang setelah mendapat penanganan medis di puskesmas terdekat.