Gedung Terra Drone Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Alarm Kebakaran, Diduga Penyebab Banyaknya Korban

Ringkasan Berita: Polisi menemukan tidak ada alarm kebakaran, pintu darurat, maupun jalur evakuasi di gedung Terra Drone, yang diduga kuat menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Peringatan kebakaran hanya dilakukan secara manual oleh karyawan, sementara gedung tertutup kaca dan tanpa alat pemecah kaca untuk evakuasi.

Polisi memeriksa IMB dan SLF ke Dinas Cipta Karya untuk mendalami dugaan kelalaian agar kejadian serupa tak terulang.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi beberkan fakta baru soal terbakarnya gedung Terra Drone beberapa hari lalu.

Pihak kepolisian ternyata tak menemukan adanya alarm kebakaran, pintu darurat, maupun jalur evakuasi di gedung yang terletak di Jl Suprapto, Jakarta Pusat ini.

Hal tersebut diduga jadi penyebab banyaknya korban yang meninggal dunia.

"Seandainya ada sistem peringatan dini, karyawan di lantai atas kemungkinan bisa segera menyelamatkan diri, namun sistem itu tidak ada, sehingga jumlah korban sangat besar," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Untuk mendalami apakah ada unsur kelalaian atau tidak, pihak kepolisian telah memeriksa Dinas Cipta Karya perihal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ia pun berharap, kejadian ini tak terulang kembali di kemudian hari.

"Kami berharap agar kejadian ini, atau kejadian serupa tidak terjadi lagi," ucap Susatyo, dikutip dari Wartakotalive.com.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra juga menuturkan, dari keterangan saksi, peringatan kebakaran hanya datang dari karyawan yang berteriak secara manual.

"Alarm kebakaran berdasarkan keterangan saksi tidak ada,"

"Yang tahu ada kebakaran, ada yang lari ke atas sambil memberi tahu ada kebakaran (di) lantai 2 dan sempat membawa salah satu APAR ini ke bawah," lanjutnya.

Selain itu, gedung tersebut tertutup kaca dari lantai dua hingga enam.

Ia menduga, sejumlah korban berusaha memecahkan kaca untuk mendapatkan udara namun gagal karena tak ada alat pemecah kaca.

"Tidak ada pemecah kaca, hingga tidak berhasil memecahkan kaca untuk mengambil udara atau oksigen," ucapnya.

Bos Terra Drone Terancam Penjara Seumur Hidup

Polisi menetapkan Michael Wishnu Wardhana sebagai tersangka terkait kebakaran gedung Terra Drone.

Michael Wishnu Wardhana merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia dan diamankan polisi pada Rabu (10/12/2025) malam oleh Polres Metro Jakarta Pusat.