Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Gedung Terra Drone Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Alarm Kebakaran, Diduga Penyebab Banyaknya Korban

Polisi tak temukan adanya alarm kebakaran di gedung Terra Drone yang terbakar pada Selasa (9/12/2025) siang lalu

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Gedung Terra Drone Terbakar, Polisi Sebut Tak Ada Alarm Kebakaran, Diduga Penyebab Banyaknya Korban
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEBAKARAN - Petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Polisi tak temukan adanya alarm kebakaran di gedung Terra Drone yang terbakar pada Selasa (9/12/2025) siang lalu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ringkasan Berita:
  • Polisi menemukan tidak ada alarm kebakaran, pintu darurat, maupun jalur evakuasi di gedung Terra Drone, yang diduga kuat menyebabkan banyaknya korban jiwa.
  • Peringatan kebakaran hanya dilakukan secara manual oleh karyawan, sementara gedung tertutup kaca dan tanpa alat pemecah kaca untuk evakuasi.
  • Polisi memeriksa IMB dan SLF ke Dinas Cipta Karya untuk mendalami dugaan kelalaian agar kejadian serupa tak terulang.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi beberkan fakta baru soal terbakarnya gedung Terra Drone beberapa hari lalu.

Pihak kepolisian ternyata tak menemukan adanya alarm kebakaran, pintu darurat, maupun jalur evakuasi di gedung yang terletak di Jl Suprapto, Jakarta Pusat ini.

Hal tersebut diduga jadi penyebab banyaknya korban yang meninggal dunia.

"Seandainya ada sistem peringatan dini, karyawan di lantai atas kemungkinan bisa segera menyelamatkan diri, namun sistem itu tidak ada, sehingga jumlah korban sangat besar," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Untuk mendalami apakah ada unsur kelalaian atau tidak, pihak kepolisian telah memeriksa Dinas Cipta Karya perihal penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 

Ia pun berharap, kejadian ini tak terulang kembali di kemudian hari.

Rekomendasi Untuk Anda

"Kami berharap agar kejadian ini, atau kejadian serupa tidak terjadi lagi," ucap Susatyo, dikutip dari Wartakotalive.com.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra juga menuturkan, dari keterangan saksi, peringatan kebakaran hanya datang dari karyawan yang berteriak secara manual.

"Alarm kebakaran berdasarkan keterangan saksi tidak ada,"

"Yang tahu ada kebakaran, ada yang lari ke atas sambil memberi tahu ada kebakaran (di) lantai 2 dan sempat membawa salah satu APAR ini ke bawah," lanjutnya.

Selain itu, gedung tersebut tertutup kaca dari lantai dua hingga enam.

Baca juga: 6 Kelalaian Bos Terra Drone hingga Sebabkan Kebakaran yang Tewaskan 22 Orang, Polisi: Tahu Risikonya

Ia menduga, sejumlah korban berusaha memecahkan kaca untuk mendapatkan udara namun gagal karena tak ada alat pemecah kaca.

"Tidak ada pemecah kaca, hingga tidak berhasil memecahkan kaca untuk mengambil udara atau oksigen," ucapnya.

Bos Terra Drone Terancam Penjara Seumur Hidup

Polisi menetapkan Michael Wishnu Wardhana sebagai tersangka terkait kebakaran gedung Terra Drone.

Michael Wishnu Wardhana merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia dan diamankan polisi pada Rabu (10/12/2025) malam oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Nasional

Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon

Halaman 1/3
123
Tags:
Terra Drone
Jakarta Pusat
Kebakaran Gedung Terra Drone
Gedung Terra drone
Polres Metro Jakarta Pusat
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas