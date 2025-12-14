Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Buntut Kasus Kericuhan Kalibata, Cara Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan Debitur Dinilai Salah

Polisi menyoroti cara-cara kerja debt collector yang dinilai salah dengan menghentikan serta merampas kendaraan debitur yang menunggak cicilan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Buntut Kasus Kericuhan Kalibata, Cara Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan Debitur Dinilai Salah
Kompas.com/Hanifah Salsabila
KERUSUHAN KALIBATA - Polisi menyoroti cara-cara kerja mata elang (matel) atau debt collector yang dinilai salah dengan menghentikan serta merampas kendaraan debitur yang menunggak cicilan. Foto mobil diduga taksi listrik yang dibakar tak jauh dari TKP pengeroyokan mata elang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Polisi menyoroti cara-cara kerja debt collector yang dinilai salah dengan menghentikan serta merampas kendaraan debitur yang menunggak cicilan.
  • Cara yang dilakukan para debt collector ini kerap menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  • Polisi meminta pihak leasing untuk kembali mengatur regulasi yang tepat agar peristiwa pidana tidak terulang kembali.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menyoroti cara-cara kerja mata elang (matel) atau debt collector yang dinilai salah dengan menghentikan serta merampas kendaraan debitur yang menunggak cicilan.

Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto buntut insiden kericuhan yang merenggut nyawa matel akibat dipicu penarikan kendaraan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca juga: Polisi Taksir Kerugian Pembakaran di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar, Warga Masih Trauma

"Memang kalau dari hasil kondisi di lapangan beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang ataupun debt colector,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, cara yang dilakukan para matel atau debt collector ini kerap menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

 

Rekomendasi Untuk Anda

Padahal selaku pihak ketiga, matel atau debt collector seharusnya bisa mengimbau para debitur untuk melunasi ataupun melakukan cara-cara administratif lainnya.

"Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tuturnya.

Maka dari itu, Budi meminta kepada pihak leasing untuk kembali mengatur regulasi yang tepat agar peristiwa pidana yang memakan korban seperti di Kalibata tidak terulang kembali.

"Mohon maaf, kadang-kadang SPK tersebut belum tentu ada dan itu turun kepada tangan berikutnya. Sehingga bukan kepada orang yang memiliki pengetahuan, edukasi ataupun skill tentang hukum," ujar Budi.

"Sehingga mencegat, memberhentikan, bahkan merampas. Nah ini menjadi evaluasi, menjadi PR bagi kita semua termasuk masyarakat apabila kendaraan diberhentikan secara paksa bisa melaporkan kepada 110 layanan kepolisian," sambungnya.

Pembakaran PKL

Diberitakan sebelumnya sekelompok orang melakukan aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Pembakaran ini diduga imbas pengeroyokan terhadap dua pria mata elang (matel) oleh kelompok orang tidak dikenal (OTK) pada sore tadi.

Polisi belum dapat menyimpulkan dari mana sekelompok orang yang melakukan aksi pembakaran itu berasal.

Pemicu Aksi Pembakaran 

Pada sore sebelum pembakaran terjadi dua pria ditemukan dalam kondisi bersimbah darah tak jauh dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kombes Budi Hermanto
Polda Metro Jaya
mata elang
debt collector
Kalibata
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas